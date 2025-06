Elecciones Formosa 2025: el diputado Samaniego sentenció que "las ideas de Milei no van con la ideología formoseña"

El pleno recuento del escrutinio en Formosa, en el que el PJ-Frente de la Victoria lidera la cantidad de votos con más de un 71%, El Destape realizó una transmisión desde la propia provincia, más específicamente desde el barrio Fray Salvador Gurrieri. Con el triunfo del peronismo local, acompañado por la figura del gobernador Gildo Insfrán, los candidatos a diputados provinciales, concejales y convencionales constituyentes cantaron victoria.

En comunicación telefónica con El Destape 1070, el candidato y actual diputado provincial del Frente de la Victoria, Agustín Samaniego, reflexionó sobre el rotundo triunfo: "Hemos ganado ampliamente en toda la provincia, con una diferencia muy amplia. Estoy muy satisfechos de la elección que se hizo”. Y agregó: “Milei va a salir probablemente en tercera fuerza. El Modelo Formoseño y la figura del gobernador Insfrán son muy fuerte". Del mismo modo, Samaniego reflexion que el resultado es "todo lo que se ha hecho en la provincia" y sentenció: "Nosotros afirmamos y reafirmamos: la ideología libertaria no va a entrar a Formosa”.

Reforma de la Constitución provincial

Estas elecciones de medio término, no solamente renueva la mitad de la cámara de diputados, sino que promueve la redacción de la nueva Constitución provincial que será a partir del debate y acuerdo entre los 30 convencionales constituyentes: “Se viene una reforma, se abrirá la nueva discusión y los sectores de la cultura para hacer una Constitución nueva. La idea que tenemos nosotros es que todos los derechos y conquistas se plasmen. Si no están en la Constitución, es más fácil sacarlos. Viene un gobierno de Javier Milei, con simples decretos y los elimina”.

"Las ideas de Milei no van con la ideología formoseña. Nosotros pensamos en que todos podamos desarrollarnos. Para una provincia como la nuestra las ideas de Javier Milei serían una catástrofe. Si fuera una catástrofe para toda la argentina, en Formosa sería fatal”, sentenció Samaniego.

El déficit cero provincial existe

En contraposición a lo que plantea Javier Milei, donde justifica el ajuste con el fin de llegar al supuesto "déficit cero", en la provincia de Formosa confirman que no poseen deuda pero que eso no es reflejo de una ausencia estatal. Apenas concluyó el acto de votación, el propio gobernador Gildo Insfrán dialogó con El Destape y expresó que: "Algunos reducidos grupos concentrados siguen haciendo muy buenos negocios. El déficit fiscal no existe y tampoco existe cuando el pueblo no está incluido en esos números. Este debe ser con el pueblo incluido como lo tenemos en Formosa hace más de 22 años. Porque si vos no tenés déficit y tenés un pueblo triste, ¿cuál es el sentido?".

Fue así que su candidato a diputado provincial electo, Samaniego, reafirmó lo dicho por su referente político: "Hace 22 años tenemos equilibrio fiscal. Es una provincia desendeudada, pero las mismas herramientas que Milei pretende usar para excluir, nosotros la usamos para incluir a la gente.”

Asimismo, el actual diputado peronista reflexionó sobre el ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei y expresó que el pueblo formoseño jamás podría tolerar esa clase de política pública que exime de derechos a la ciudadanía. “Nadie está de acuerdo con gastar más de lo que ingresa. Pero acá la ideología de Milei no pudo desarrollarse en Formosa".