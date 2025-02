Vacaciones 2025: cuáles son las mejores recomendaciones para cuidarse del dengue

Las autoridades sanitarias de Formosa instaron a la población a extremar los cuidados y prestar especial atención a los síntomas del dengue, en especial a quienes regresan de Brasil, donde actualmente circulan los cuatro serotipos del virus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. En la provincia, en cambio, solo están presentes dos de ellos: DENV-1 y DENV-2.

Ante el nuevo recambio turístico previsto para los primeros días de febrero, el Ministerio de Desarrollo Humano enfatizó la importancia de la detección temprana para frenar la transmisión del virus. “En este momento, en Brasil están circulando los cuatro serotipos de dengue encontrados hasta ahora. Por lo tanto, una persona que haya viajado a ese país pudo haberse contagiado con alguno de ellos”, explicó el subsecretario de Medicina Sanitaria, Manuel Cáceres.

El funcionario recordó que Brasil es un destino turístico muy elegido por los formoseños en esta época del año, por lo que resulta fundamental que quienes hayan estado en ese país o planeen viajar presten atención a los síntomas al regresar. “Si presentan fiebre alta (38° o más), dolor de cabeza, dolor retroocular, malestar en las articulaciones y el cuerpo en general, vómitos, diarrea, sarpullido o picazón, deben acudir inmediatamente a una consulta médica para realizarse el test correspondiente”, detalló.

Cáceres subrayó que la consulta temprana permite activar los protocolos sanitarios y bloquear la transmisión del virus. “Lo que buscamos es evitar la propagación de serotipos que aún no circulan en la provincia y, sobre todo, prevenir complicaciones en la salud de los pacientes”, enfatizó.

Además, recordó que mientras la persona afectada aguarda la consulta médica, es fundamental aplicar repelente para evitar la picadura de mosquitos y reducir el riesgo de contagio a otras personas. También recomendó no automedicarse, mantenerse hidratado y no esperar a que los síntomas empeoren antes de buscar atención médica.

El funcionario enfatizó que, si bien en la mayoría de los casos el dengue se supera con el paso de los días, existen riesgos de complicaciones graves e incluso fatales. “Es una enfermedad que puede agravarse, pero si se actúa a tiempo, se pueden evitar consecuencias más severas”, concluyó.

Prevención del dengue: el Gobierno de Formosa refuerza los controles casa por casa

Tras las recientes lluvias, las brigadas sanitarias de la provincia de Formosa reforzaron las visitas a domicilio para llevar adelante tareas de descacharrización y fumigación y evitar así la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Durante su recorrido, recordaron a los vecinos que cuando se combinan días lluviosos con altas temperaturas, se crean las condiciones propicias para que se reproduzca el mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya.

La directora de Epidemiología y Medicina Tropical de la cartera sanitaria provincial, la doctora Claudia Rodríguez, explicó al respecto: "Los chaparrones son ideales para que se junte agua en recipientes y objetos que no se usan y que, generalmente, están tirados en los patios y en los alrededores de nuestras casas. Son esos lugares, precisamente, los que busca el mosquito Aedes aegtypti para poner sus huevos y reproducirse".

Por este motivo, las tareas de descacharrizado son claves en la prevención del dengue. "Se deben tirar todos los recipientes que no se usan y donde el agua de lluvia puede juntarse, cualquiera sea su tamaño: una tapita de gaseosa, un balde, una cubierta, latas, botellas, floreros, portamacetas, entre otros. Si el mosquito no encuentra dónde poner sus huevos, no se va a reproducir", remarcó Rodríguez.