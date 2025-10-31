En el Día Mundial del ACV, Formosa lanzó una capacitación clave para reforzar la detección temprana en hospitales

En el marco del Día Mundial del Accedente Cerebrovascular, la provincia de Formosa en conjunto con la Red Provincial del ACV y el Servicio de Neurología del Hospital Distrital N°8 Eva Perón, lanza un capacitación clave destinada a la formación del personal médicos de la ciudad Capital.

En diálogo con Agenfor, el referente del Servicio de Neurología del nosocomio, Miguel Campuzano expresó “la prioridad de fortalecer el eslabón hospitalario”. "Es crucial que el personal que trabaja en un efector sanitario sepa detectar precozmente un ACV y activar el circuito de atención rápida”, remarcó.

El objetivo de la campaña es informar y concientizar a la población acerca de esta enfermedad, sobre todo, promoviendo hábitos saludables para su prevención y reforzando la importancia del reconocimiento temprano de síntomas.

Cuidado y prevención

Los temas centrales desarrollados fueron el sistema prehospitalario, el rol en el código de ACV, sospecha diagnóstica, manejo inicial, y el rol e importancia de enfermería.

En este sentido, Campuzano expresó que actualmente, el ACV es la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel global. En relación a ello, destacó la importancia “del reconocimiento temprano de un posible ACV, la pronta activación del sistema de emergencias llamando a la línea telefónica 107, y la evaluación apropiada en las primeras horas”, como pasos “fundamentales para la evolución y el manejo posterior del paciente”.

En ese marco, valoró que “desde la capacitación se brindaron herramientas para reforzar la identificación de los síntomas, para llamar de inmediato a la emergencia médica e informar con claridad sobre esos síntomas y, sobre todo, para agilizar el tiempo, teniendo en cuenta que puede significar la diferencia entre una mayor recuperación del paciente y una discapacidad severa”. Asimismo destacó que a través del Ministerio de Desarrollo Humano, la provincia viene implementando múltiples acciones para lograr un reconocimiento temprano y un mejor manejo de los pacientes.

Más atención pública

Marcó que la Red Provincial de ACV permite que pacientes de todo el territorio puedan ser evaluados por el equipo de Neurología, altamente capacitado, integrado por calificados especialistas del Hospital Interdistrital Evita, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón” y el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.

Asimsimo, el médico destacó la Red de Tomografía puesta en funcionamiento en la provincia por el sistema de salud pública, y la instalación de tomógrafos de última generación. En el que se puso a disposición la población de tomografías gratuitas, siendo estas "un estudio clave para estos casos".

“Al mismo tiempo, se vienen concretando distintas capacitaciones y jornadas formativas, a lo largo y ancho de la provincia, y los médicos especialistas participamos de eventos nacionales e internacionales, en muchos de los cuales mostramos y compartimos el trabajo que se lleva a cabo en Formosa, en el abordaje del ACV”, expresó para finalizar.