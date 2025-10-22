Desde Formosa informaron que se presentaron seis denuncias contra LLA por violar la veda electoral en la provincia

La provincia de Formosa informó que se presentaron seis denuncias contra La Libertad Avanza por haber violado la veda electoral. Según dio a conocer el doctor Armando Felipe Cabrera, el apoderado del Frente de la Victoria (FdV), hubo seis denuncias que se radicaron contra la fuerza presidida por Javier Milei.

En diálogo con Agenfor, explicó que “se radicaron seis denuncias por distintos actos de violación a la veda electoral, que comenzó a la cero horas del 1° de octubre”. Concremante la denuncia se refirió a la participación de de candidatos de la fuerza libertaria en actos públicos con el fin de generar adhesión al voto, acción política que se encontró ya en el margen de la ilegalidad luego del primero de octubre del 2025, en actos de organismos estatales.

En ese sentido, Cabrera expresó: “El Código Electoral es preciso en cuanto a la sanción que implica la violación de esto”, precisando que “pueden sufrir la inhabilitación de un año a diez años para ser candidatos a cargos políticos”. En esa línea, se anticipó a cualquier tipo de comentario de "proscripción" ya que "en las contiendas electorales hay relas que respetar".

Esto se da en el marco del pedido de suspensión del Operativo Libertad, el acto convocado por la propia LLA en la provincia en el marco de las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo 26 de octubre.

Código Nacional Electoral

En su artículo 64, el Código Nacional Electoral establece que “queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de Gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.

Además de las seis denuncias radicadas, el apoderado del Frente de la Victoria expresó que la Junta Electoral Nacional emitió un acta en la cual se insta a los partidos políticos a dar cumplimiento al Código Electoral, ya que sino se aplicarán la pena correspondiente.

Pese al haber sido notificados, los referentes del espacio libertario continuaron con "actos en Herradura, Misión Laishí y en distintos lugares, tanto con Esteban López Tozzi como con el candidato Atilio Basualdo. Cabe destacar que López Tozzi, es el presidente de LLA de Formosa Esteban.

“La ley está para cumplirla", enfatizó, y expresó: "Estamos acostumbrados a que el presidente (Javier) Milei no cumpla la ley ni la Constitución. Después, cuando tengan sus consecuencias, van a decir que el sistema es anti-democrático".

Asimismo subrayó que "el Peronismo ha cumplido todas las leyes, siempre ha tenido un cumplimiento democrático, tanto de las perspectivas como las obligaciones electorales”, con lo cual “no entiendo por qué la Justicia no toma medidas hasta ahora” en este caso, teniendo en cuenta que ya “hay seis denuncias hechas”.

“La Junta Electoral Nacional debe garantizar la imparcialidad en este proceso de veda. Todos tenemos que cumplir la obligación de que no tienen que haber actos públicos de Gobierno para la captación de votos”, sentenció.