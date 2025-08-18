Con esfuerzo y talento, un nadador formoseño brilló en aguas abiertas y la provincia celebró un nuevo triunfo nacional

A partir del impulso del Gobierno de Gildo Insfrán en el deporte, un nuevo formoseño se consagró campeón el pasado domingo en una competencia de aguas abiertas de 2 kilómetros con temperaturas extremas de apenas 5 grados en Balcarce, provincia de Buenos Aires.

El joven nadador de 18 años, Mauricio Arias, suma un nuevo logro deportivo en una disciplina llena de sacrificios en el que fue fundamental el acompañamiento de su familia, pero también de la propia gestión provincial. Este último facilitó no solo el traslado sino también el acceso a las instalaciones del Parque Acuático 17 de Octubre, fundamental para llevar adelante el entrenamiento y la preparación de las competencias. La pileta pública cuenta con un sistema hidráulico especializado en la generación de olas que simula la experiencia de nadar en el mar. Este parque acuático es único en la región y su ingreso es libre y gratuito durante la temporada alta de verano.

Los desafíos de las competencias en aguas abiertas

En esta competencia, los nadadores enfrentan distancias mucho mayores, y deben lidiar con factores como las corrientes, la temperatura del agua, la hidratación en el propio recorrido, los mareos que genera el oleaje, y la dificultad de seguir el recorrido exacto. Esto requiere una resistencia mucho mayor y un entrenamiento especializado para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno natural y a factores exógenos.

Con una actitud determinada y enfocado en su superación, Mauricio volvió a demostrar que su consagración en este deporte está bien ganada. Bajo la tutela de sus entrenadores Humberto Lucín y Delia Díaz, el joven formoseño sigue acumulando experiencia y triunfos para seguir afianzándose en uno de los competidores más destacados de este deporte extremo de la provincia y la región.

El crecimiento de la carrera de Mauricio Arias

La lista de triunfos de Mauricio en lo que va del año, perteneciente al club Natalú de Formosa, comprueba su consolidación en este deporte extremo, compitiendo con deportistas de gran nivel de todo el país y también del exterior.

En el mes de julio se impuso en pruebas previas, cuando viajó a La Ciénaga (Jujuy) y a Concordia (Entre Ríos), quedándose con el primer puesto en ambas competencias. Pero sin dudas la consagración, como deportista de aguas abiertas, llegó en abril, donde el joven nadador se consagró campeón del circuito Open Water Argentina (OWA) el circuito más amplio de Natación de Aguas Abiertas del país.