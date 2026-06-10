El asesinato de una niña saca a la luz las deficiencias del sistema judicial francés

FOTO DE ARCHIVO: Manifestación en París por la gestión del sistema judicial de las denuncias presentadas contra el principal sospechoso del asesinato de una niña llamada Lyhanna, en París, Francia

El ​año pasado, el diputado David Taupiac escribió al Ministerio de Justicia francés para alertar sobre graves problemas de personal y operativos en la fiscalía de Auch, situada en ‌su circunscripción del sur del departamento de ‌Gers.

"La falta de recursos y de personal está aumentando la sensación de abandono de los ciudadanos ante un sistema judicial que lucha por cumplir sus misiones", escribió Taupiac en abril de 2025.

Un año después, la fiscalía de Auch se ha convertido en el epicentro de una crisis política que no deja de crecer en torno a la gestión por parte del poder judicial de los casos de violencia sexual infantil, y que ha sumido en una crisis al Gobierno ​en minoría del presidente Emmanuel ⁠Macron.

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La crisis estalló tras el asesinato de una niña de 11 años conocida solo como ‌Lyhanna, que desapareció en la localidad de Fleurance el 29 de mayo tras ⁠salir del colegio.

La atención se centró en el sistema ⁠judicial después de que los fiscales de Auch revelaran que el principal sospechoso había sido acusado de violar a una menor en una investigación abierta a raíz de una denuncia presentada en ⁠agosto de 2025, pero no fue interrogado hasta su detención por la desaparición de ​Lyhanna. El 5 de junio se le imputaron formalmente los cargos de ‌secuestro y asesinato. Sus abogados se negaron a ‌hacer comentarios.

Decenas de miles de personas se reunieron en toda Francia el lunes por ⁠la noche para protestar por la gestión del caso, coreando "protejan a nuestros hijos".

Las manifestaciones han ejercido una gran presión sobre el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y la indignación se ha visto alimentada por el descontento generalizado de los votantes con el Gobierno de Macron ante las elecciones ​presidenciales del próximo ‌año.

"Estamos enfadadas", dijo Anne-Cécile Mailfert, del grupo de defensa de los derechos de las mujeres Fondation des Femmes, en la protesta del lunes en París.

"Estamos hartas de que nos traten como a idiotas. Está claro que el sistema no funciona, y está claro que quienes ocupan puestos de responsabilidad —el Gobierno y el presidente— no están ⁠haciendo lo que deberían".

LOS FISCALES DICEN QUE SE AHOGAN

Los fiscales dicen que carecen de fondos suficientes, están desbordados por los casos y se ven obligados a centrarse en una prioridad del Gobierno, la lucha contra los delitos relacionados con las drogas y la violencia doméstica, que desvía recursos de los casos de abuso sexual infantil y violación.

Cyril Papon, secretario judicial y representante sindical, dijo que los tribunales franceses están desbordados.

"Dadas las dificultades a las que nos enfrentamos, tenemos suerte de que no haya más casos ‌como este", dijo.

Darmanin ha reconocido un "terrible fracaso" por parte del Estado y del poder judicial, pero ha rechazado las peticiones de dimisión por los errores que provocaron la muerte de Lyhanna.

Los Ministerios de Justicia e Interior han ordenado una investigación sobre la gestión del caso de Lyhanna, cuyos resultados se esperan para mediados de junio.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, convocó a los ministros a una reunión de ‌crisis el martes, en la que exigió el refuerzo de un proyecto de ley de protección infantil ya existente, penas más severas para los violadores en serie, una mejor información para las víctimas y requisitos ‌más estrictos para el archivo ⁠de los casos.

La creciente indignación pública se produce tras una serie de escándalos relacionados con menores que han puesto de relieve la prevalencia de la ​violencia sexual contra los niños en la sociedad francesa.

El sistema escolar de París se enfrenta a acusaciones de abusos generalizados por parte de personal no docente.

Con información de Reuters