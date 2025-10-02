Venezuela detecta cinco aviones de combate cerca de su costa y acusa "provocación" de EEUU

FOTO DE ARCHIVO Venezuela moviliza milicianos en respuesta al despliegue de buque de guerra estadounidense en Caracas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo el jueves que fueron detectados cinco aviones de combate cerca de la costa del país, lo que calificó como una "amenaza" y "provocación" por parte de Estados Unidos.

"Son aviones de combate, el imperialismo se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", dijo Padrino en una transmisión de la televisión estatal desde una base aérea, y agregó que la información sobre los aviones había sido reportada por una aerolínea internacional a una torre de control.

"La presencia de esos aviones volando en las cercanías de nuestro mar Caribe cercano es una grosería, es una provocación, una amenaza contra la seguridad de la nación", señaló el ministro.

Las naves fueron detectadas el jueves a 75 kilómetros de las costas venezolanas y fueron identificadas por el Comando de la Defensa Aeroespacial (Codai) venezolano y "avistadas" por la aerolínea colombiana Avianca, dijo el gobierno en un comunicado.

Avianca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El gobierno agregó en su nota que exigía al Secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, el "cese inmediato de su postura temeraria, aventurera y guerrerista".

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos ha desplegado una flota de buques de guerra en el Caribe, que según Washington tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, y también ha atacado varias embarcaciones que, dice, transportaban drogas desde Venezuela, causando la muerte de sus ocupantes. Expertos han cuestionado la legalidad de los ataques.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado que Estados Unidos busca un cambio de régimen, pero también ha ofrecido dialogar con el enviado estadounidense, Richard Grenell.

La administración del mandatario estadounidense Donald Trump ha restado importancia a las insinuaciones de un cambio de Gobierno, pero ha acusado repetidamente a Maduro de liderar redes de narcotráfico, algo que el presidente venezolano niega.

Con información de Reuters