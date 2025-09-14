Un diplomático de EEUU lamenta redada de inmigración contra trabajadores coreanos, dice Corea del Sur

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Hyundai Motor se ve en su concesionario en Seúl

Un diplomático estadounidense de alto rango expresó su pesar el domingo por una redada de inmigración en el estado de Georgia que detuvo a cientos de trabajadores surcoreanos y propuso convertir el suceso en un punto de inflexión para fortalecer las relaciones bilaterales, informó Corea del Sur.

En una reunión celebrada en Seúl, el primer viceministro de Asuntos Exteriores, Park Yoon-joo, instó al subsecretario de Estado, Christopher Landau, a impulsar las conversaciones bilaterales sobre medidas de seguimiento, incluida una nueva categoría de visado, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Unos 300 trabajadores surcoreanos regresaron a casa entre vítores y emotivos reencuentros el viernes, una semana después de ser detenidos en la redada masiva de inmigración en una planta de baterías de Hyundai Motor, un suceso que conmocionó a Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos.

"El subsecretario Landau expresó su profundo pesar por el incidente y propuso utilizarlo como un punto de inflexión para mejorar el sistema y fortalecer la relación entre Corea del Sur y Estados Unidos", dijo el ministerio, añadiendo que Landau dijo que el presidente Donald Trump tenía "gran interés" en el caso.

Después de la redada, Trump había sugerido que los coreanos se quedaran en Estados Unidos si lo deseaban, y las negociaciones con funcionarios estadounidenses fueron directas, dijo el viernes el principal asesor de seguridad de Corea del Sur.

Para evitar que se repita un incidente de este tipo, Seúl ha pedido a Estados Unidos que proporcione directrices claras para los visados de negocios existentes y cree una nueva categoría de visado para los profesionales coreanos con el fin de apoyar los proyectos de inversión masiva de las empresas coreanas en Estados Unidos.

En la reunión del domingo, Landau pidió a Washington y Seúl que aceleren las consultas a nivel de trabajo para garantizar la expedición de visados proporcionales a las contribuciones de los trabajadores coreanos, señalando que las inversiones coreanas ayudan a reconstruir la industria manufacturera en Estados Unidos, dijo el ministerio.

No fue posible contactar de inmediato a la embajada de Estados Unidos en Seúl para que hiciera comentarios.

Park calificó la visita de Landau de "oportuna" tras la redada, dijo el ministerio, y citó a Landau diciendo que el presidente Donald Trump decidió que los trabajadores coreanos no enfrenten desventajas cuando vuelvan a entrar en Estados Unidos.

