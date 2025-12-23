Trump dice que sería “inteligente” que Maduro deje el poder en Venezuela

El presidente de EEUU Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que sería inteligente que el mandatario ‍venezolano, Nicolás Maduro, abandonara ⁠el poder y que Estados Unidos podría conservar o vender el petróleo que había confiscado en las costas de Venezuela en las últimas semanas.

La campaña de presión de Trump contra Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra lanchas que presuntamente traficaban drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe, cerca de ‌la nación sudamericana. Al menos 100 personas han ⁠muerto en los ataques.

Cuando se le ⁠preguntó si el objetivo era derrocar a Maduro, Trump respondió a los periodistas: "Bueno, creo que probablemente (...) Depende de él lo que quiera ‍hacer. Creo que sería inteligente que lo hiciera. Pero, repito, ya lo averiguaremos".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si quiere hacer algo, si ⁠juega duro, será la última ‌vez que pueda jugar duro", dijo.

En un acto en Caracas y sin referirse directamente a las declaraciones hechas por Trump en Palm Beach, Maduro dijo que cada mandatario debía atender los asuntos internos de su propio país y que así le iría ‌mejor al ‌mandatario estadounidense.

"Y pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país con los temas económicos, sociales. Le iría mejor con el mundo. Si él ​atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo", dijo el mandatario venezolano en un acto transmitido por la televisora estatal.

"No puede ser que él (Trump) atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo (habla) es Venezuela. Si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir: que cada quien atienda sus ‍asuntos internos", agregó Maduro haciendo referencia a una primera llamada telefónica entre los dos dirigentes el mes pasado.

Además de los ataques, Trump anunció previamente un bloqueo a todos los barcos petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. La Guardia Costera estadounidense inició el ​domingo la persecución de un tanquero en aguas internacionales cerca de Venezuela, en lo que sería la segunda operación de este tipo este ​fin de semana y la tercera en menos de dos semanas.

"Tal vez lo vendamos, tal vez lo conservemos", dijo Trump ⁠cuando se le preguntó qué pasaría con el petróleo confiscado, añadiendo que también podría usarse para reponer las reservas estratégicas de Estados Unidos.

Con información de Reuters