Trump dice que "Cuba es la siguiente" en un discurso en el que alaba los éxitos militares de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas pasan tiempo en una zona comercial mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Cuba después de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera impedir que el petróleo y el dinero venezolano llegaran a Cuba y sugiriera que la isla de gobierno comnista llegará a un acuerdo con Washington, en La Habana, Cuba

Por Steve Holland ​y Gram Slattery

MIAMI, 27 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes ‌que "Cuba es la ‌siguiente" durante un discurso pronunciado en un foro de inversión celebrado en Miami, en el que alabó los éxitos de la intervención militar estadounidense en Venezuela e Irán.

Aunque el presidente no especificó qué planea hacer exactamente con ​la nación ⁠insular, ha afirmado en numerosas ocasiones que ‌cree que el Gobierno de La ⁠Habana, que se enfrenta a ⁠una grave crisis económica, está al borde del colapso.

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Su Gobierno ha iniciado negociaciones con elementos de ⁠la cúpula cubana en las últimas ​semanas, mientras que el propio ‌Trump ha insinuado que podría ‌haber una intervención militar.

"Yo construí este gran ⁠ejército. Dije: 'Nunca tendrán que usarlo'. Pero a veces hay que usarlo. Y, por cierto, Cuba es la siguiente", aseguró Trump en la ​conferencia del ‌viernes.

"Pero finjan que no he dicho eso. Finjan que no lo he dicho".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido que el país está en conversaciones con ⁠Estados Unidos en un intento por evitar una posible confrontación militar. La economía de Cuba se ha visto muy afectada por las interrupciones en las importaciones de petróleo, de las que depende para el funcionamiento de las centrales eléctricas y ‌el transporte.

Antes de la operación estadounidense para capturar al ahora derrocado líder venezolano Nicolás Maduro en enero, Venezuela había cubierto gran parte de las necesidades petroleras de Cuba, pero el nuevo ‌Gobierno de Caracas, bajo la presión de Washington, ha puesto fin a esos envíos.

A principios de marzo, ‌Trump había ⁠dicho que Cuba podría ser objeto de una "adquisición amistosa", antes de añadir: "Puede ​que no sea una adquisición amistosa".

Con información de Reuters