Trump amenaza con más aranceles a los países con impuestos digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes a los países que tienen impuestos digitales con "aranceles adicionales posteriores" sobre sus bienes si esos países no eliminan dicha legislación.

Fuentes dijeron anteriormente que el Gobierno de Trump estaba considerando imponer sanciones a responsables de la Unión Europea o de los Estados miembros responsables de la aplicación de la histórica Ley de Servicios Digitales del bloque.

Muchos países, sobre todo en Europa, han aplicado impuestos a los ingresos por ventas de los proveedores de servicios digitales, como Google de Alphabet , Facebook de Meta , Apple y Amazon . La cuestión ha sido durante mucho tiempo un problema comercial para varios Gobiernos de EEUU.

"Con esta VERDAD, aviso a todos los países con impuestos digitales, legislación, normas o reglamentos de que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, yo, como presidente de Estados Unidos, impondré aranceles adicionales sustanciales sobre las exportaciones de ese país a EEUU, e instituiré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos", dijo Trump en una publicación en las redes sociales.

En el mensaje, Trump afirmaba que esa legislación estaba "diseñada para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense" y que otorgaba una exención a las empresas de su competidor tecnológico, China.

Trump también ha amenazado anteriormente con imponer aranceles a países como Canadá y Francia por diferencias relacionadas con los impuestos a los servicios digitales.

Trump ordenó en febrero a su jefe de Comercio que reactivara las investigaciones destinadas a imponer aranceles a las importaciones de países que gravan con impuestos a los servicios digitales a las empresas tecnológicas estadounidenses.

