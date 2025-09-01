Miles protestan en Chicago contra amenaza del ICE y el despliegue de la Guardia Nacional de EEUU

Foto del lunes de una manifestación en Chicago, Illinois

Miles de manifestantes abarrotaron el lunes las calles cercanas al centro de Chicago, cantando y agitando pancartas en protesta por las amenazas del presidente Donald Trump de inundar la ciudad con tropas de la Guardia Nacional y agentes federales de inmigración.

La marcha fue una de las aproximadamente 1.000 protestas de "Trabajadores sobre multimillonarios" en todo el país con motivo de la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Pero la manifestación de Chicago tuvo un tono decididamente más fuerte, ya que los residentes se enfurecieron contra la promesa de Trump de apuntar a la ciudad como próximo objetivo en un despliegue similar a los que se están llevando a cabo en Los Ángeles y Washington D.C., otras dos urbes gobernadas por demócratas.

El alcalde Brandon Johnson, dirigiéndose a la multitud, prometió que Chicago resistiría la invasión federal.

"Esta es la ciudad que defenderá al país", dijo, recibiendo fuertes vítores de los manifestantes que ondeaban banderas de Chicago con franjas azules.

Mientras la multitud recorría la ciudad, algunos paseando perros y llevando niños a hombros, los comensales sentados fuera de los restaurantes y cafés agitaban los puños y los coches tocaban el claxon en señal de apoyo.

Los organizadores estimaron que asistieron entre 5.000 y 10.000 personas, aunque Reuters no pudo verificar de inmediato el tamaño con funcionarios de la ciudad.

Los manifestantes dijeron que estaban preocupados por la amenaza de Trump de enviar a la Guardia Nacional y agentes adicionales de ICE.

Filiberto Ramírez, de 72 años, temía la violencia si llegan agentes adicionales de ICE a la ciudad. "¿Sentimos que va a haber problemas? Sí", dijo Ramírez. "Espero que nadie salga herido".

Trump ha señalado a Chicago en las últimas semanas por el crimen violento, calificando a la ciudad como "un desastre", "un infierno" y un "campo de exterminio".

Pero el lunes, los habitantes de Chicago en la protesta dijeron que no sentían que la Guardia Nacional fuera una solución para el crimen en la ciudad. "Hay un problema de delincuencia", dijo Yvonne Spears, de 67 años, "pero se supone que la Guardia Nacional lucha por nosotros, no contra nosotros".

Las tasas de homicidio en la tercera ciudad más grande del país han caído en picado en los últimos años, según los datos de criminalidad de la ciudad.

Y aunque una encuesta de la Universidad de Chicago de 2025 indicó que aproximadamente la mitad de los habitantes de Chicago se sienten inseguros en sus barrios por la noche, muchos manifestantes afirmaron el lunes que se sentían en gran medida seguros en la ciudad.

Los dirigentes municipales y estatales podrían interponer una serie de demandas judiciales para impugnar un despliegue que, según los expertos jurídicos, violaría la Constitución y una ley del siglo XIX que prohíbe a los militares hacer cumplir las leyes nacionales.

(Reportaje de Heather Schlitz y Renee Hickman; Editado en español por Juana Casas)