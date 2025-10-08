Las aerolíneas de EEUU se preparan para el tercer día de retrasos por el cierre del Gobierno

Foto del martes del Hollywood Burbank Airport en Burbank, California

Las aerolíneas de Estados Unidos se preparaban para un tercer día seguido de retrasos el miércoles, ya que la Administración Federal de Aviación (FAA) se enfrenta a problemas de personal más graves de lo normal en los controles de tráfico aéreo, mientras la disputa sobre la financiación del Gobierno continúa.

El lunes y el martes hubo casi 10.000 retrasos de vuelos en total, muchos de los cuales se debieron a que la FAA redujo la frecuencia de los vuelos debido a ausencias de los controladores aéreos en instalaciones de todo el país, mientras la paralización parcial del Gobierno alcanzaba su octavo día.

Los problemas de personal de control de tráfico aéreo durante este cierre han surgido antes que en la última gran paralización de la financiación del Gobierno en 2019, durante el primer mandato del presidente de Donald Trump, lo que provocó una escasez inesperada en ciudades de todo el país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gobernador de Maryland, Wes Moore, y congresistas demócratas pidieron el miércoles el fin del cierre en el Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington, señalando que los controladores aéreos y los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte están trabajando sin sueldo.

El demócrata Moore dijo que Trump "no pudo cerrar un acuerdo" para mantener abierto el Gobierno.

En 2019, durante un cierre de 35 días, el número de ausencias de controladores y funcionarios de la TSA aumentó a medida que los trabajadores perdían sus cheques de pago, extendiendo los tiempos de espera en los puntos de control en algunos aeropuertos.

Con información de Reuters