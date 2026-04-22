La ofensiva de Trump sobre deportaciones podría afectar a los republicanos, según Reuters/Ipsos

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante los campeones nacionales universitarios de la NCAA en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

Por Jason Lange, Ted Hesson y M.B. ​Pell

WASHINGTON, 22 abr (Reuters) - La agresiva campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para deportar a inmigrantes podría pasar factura al Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

Alrededor del ‌52% de los estadounidenses que participaron en la ‌encuesta de seis días concluida el lunes afirmaron que eran menos propensos a apoyar a un candidato que respaldara el enfoque de Trump respecto a las deportaciones, una cifra significativamente superior al 42% que dijo ser más propenso a apoyar a un candidato así.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La desventaja para los aliados de Trump fue más marcada entre las personas que no se identifican con ninguno de los dos principales partidos políticos: el 57% de los independientes dijo que prefiere a un candidato que se oponga a las deportaciones de Trump, mientras que el 32% prefiere a candidatos que apoyen a Trump en esta cuestión.

Los republicanos podrían enfrentarse a una dura ​batalla para defender su mayoría en ambas ⁠cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, con el partido ya bajo presión por el ‌aumento de los precios de la gasolina como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel ⁠contra Irán. Los legisladores republicanos han respaldado casi de forma unánime el ⁠enfoque de línea dura de Trump en materia de inmigración, lo que refleja el creciente dominio del presidente sobre el partido desde que ganó las elecciones de 2024 con la promesa de tomar medidas drásticas contra los inmigrantes indocumentados.

La política de inmigración de ⁠Trump contó inicialmente con el apoyo de un sector bastante amplio de la población estadounidense, ya que el 50% ​del país aprobaba su actuación en este tema en las encuestas de Reuters/Ipsos de las ‌semanas posteriores a su toma de posesión en enero de ‌2025. Pero tras más de un año de agresivas medidas de control —incluido el despliegue de agentes federales enmascarados por ⁠todo el país y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante la campaña de represión—, solo el 40% de los encuestados en la encuesta más reciente aprobaba la actuación de Trump en este tema.

La encuesta, realizada por internet, recabó respuestas de 4.557 adultos estadounidenses de todo el país y tuvo un margen de error de 2 puntos porcentuales.

DISMINUYEN LAS DETENCIONES RESPECTO A LOS MÁXIMOS DE ​DICIEMBRE

La campaña de deportaciones ‌de Trump puede haber dejado una huella duradera en los estadounidenses, dijo Sarah Pierce, directora de política social de la organización de centroizquierda Third Way.

"Sacaron a gente de los coches, dispararon balas de pimienta a un sacerdote y mataron a estadounidenses ante nuestros ojos", dijo Pierce, basándose en escenas de las calles de Los Ángeles, Chicago y Mineápolis durante el primer año de mandato de Trump. "No creo que esas imágenes desaparezcan pronto".

En las últimas ⁠semanas, el Gobierno de Trump parece haber reducido sus detenciones de inmigrantes dentro del país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a poco más de 1.000 personas al día a principios de marzo, frente a las cerca de 1.300 diarias de diciembre, pero aún más del doble de las detenciones diarias registradas en enero de 2025, según cifras del ICE obtenidas por el Deportation Data Project y analizadas por Reuters.

Solo uno de cada cuatro encuestados dijo que describiría los esfuerzos actuales para detener a los inmigrantes como menos agresivos que hace un mes, pero el 70% afirmó que un enfoque menos agresivo sería un cambio positivo.

Los estadounidenses ‌apoyan en general las políticas que impiden que las personas entren ilegalmente en el país: el 84% afirma que es al menos algo importante tener fronteras seguras y el 87% dice que es importante hacer cumplir las leyes de inmigración.

Pero los estadounidenses también apoyan que se ofrezca a muchos migrantes que viven en EEUU de forma ilegal una forma de permanecer en el país. Alrededor del 76% de los encuestados dijo que los migrantes no autorizados que tienen trabajo y carecen de antecedentes penales deberían tener una forma de ‌obtener la residencia legal.

Algunos republicanos del Congreso han instado a adoptar una postura menos agresiva en materia de deportaciones.

María Elvira Salazar, una republicana que representa a un distrito del sur de Florida con muchos votantes latinos que tienen familiares que son inmigrantes recientes, ha estado promoviendo en ‌las últimas semanas una legislación que ⁠otorgaría estatus legal a ciertos inmigrantes que se encuentran en EEUU de forma ilegal. Los republicanos de línea dura han criticado el proyecto de ley, pero Salazar ha argumentado que "respeta la agenda de Trump" ​al asegurar la frontera.

"Me preocupa mucho lo que está sucediendo dentro del partido con respecto a la inmigración", dijo Salazar a principios de este mes en un programa de Fox News, refiriéndose a los partidarios de la línea dura dentro de su partido.

Con información de Reuters