La Guardia Nacional de EEUU en Washington empezará a portar armas, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: La gente camina por la calle cerca de los miembros de la Guardia Nacional después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegara la Guardia Nacional y ordenara una mayor presencia de las fuerzas de seguridad federales para ayudar en la prevención del delito, en Washington, DC, Estados Unidos

Las tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos que patrullan las calles de Washington D.C. como parte de lo que el presidente Donald Trump dijo que era su ofensiva contra el crimen comenzarán a llevar armas el domingo por la noche, dijeron dos altos cargos.

El número exacto de tropas que portarán sus armas era fluido, pero serán pistolas M17 o rifles M4, según los altos cargos que hablaron bajo condición de anonimato ya que no estaban autorizados a discutir el asunto.

Cientos de efectivos desarmados de la Guardia Nacional llevan dos semanas en las calles de Washington después de que Trump declarara la emergencia criminal en el distrito. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó la semana pasada a las tropas a portar armas.

La Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia-DC dijo en un comunicado el domingo que su personal solo usaría la fuerza "como último recurso y solo en respuesta a una amenaza inminente de muerte o daño corporal grave."

Mientras tanto, Trump, republicano, ha dicho que probablemente ampliaría su ofensiva contra el crimen a Chicago, interviniendo en otra ciudad gobernada por demócratas. Y el domingo sugirió la posibilidad de desplegar tropas en Baltimore, Maryland, gobernada por demócratas.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo el domingo que Trump no tenía autoridad para desplegar tropas en Chicago, mientras el Pentágono llevaba a cabo la planificación inicial para un posible despliegue.

Representantes estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que había una planificación inicial en el Pentágono sobre cómo sería un despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

Un alto cargo dijo que los planes eran parte de los esfuerzos de los militares para anticiparse a cualquier solicitud de Trump y señaló que los dirigentes del Pentágono aún no han sido informados al respecto. No es raro que el Pentágono planifique posibles despliegues antes de que se den órdenes formales.

Jeffries dijo que cualquier medida para desplegar efectivos en Chicago era un intento de Trump de crear una crisis. El crimen, incluidos los asesinatos, ha disminuido en Chicago en el último año.

"No hay base ni autoridad para que Donald Trump intente enviar soldados federales a la ciudad de Chicago", dijo Jeffries en CNN el domingo.

Jeffries citó los comentarios de J. B. Pritzker, el gobernador demócrata de Illinois, que incluye Chicago, quien dijo que no había ninguna emergencia que justificara el despliegue de la Guardia Nacional u otros militares.

Tras criticar al gobernador demócrata Wes Moore por los niveles de delincuencia en Baltimore, Trump dijo que también estaba dispuesto a desplegar efectivos allí.

Con información de Reuters