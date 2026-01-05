Jefe ONU, Guterres, expresa preocupación por inestabilidad en Venezuela y legalidad de operación EEUU

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pronuncia un discurso durante una ceremonia en la Universidad de Lisboa en la que Guterres recibió su título honoris causa

El secretario general de Naciones ‍Unidas, Antonio ⁠Guterres, expresó este lunes su preocupación por una posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente ‌Nicolás Maduro.

"Estoy profundamente preocupado ⁠por la ⁠posible intensificación de la inestabilidad en el país, el ‍impacto potencial en la región y el ⁠precedente que puede ‌sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los Estados", dijo Guterres en una declaración ‌entregada ‌al consejo por la jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo.

Guterres también ​dijo en el comunicado que le preocupaba que la operación de Estados Unidos para capturar a Maduro en Caracas la madrugada ‍del sábado no respetara las normas del derecho internacional.

"Doy la bienvenida y estoy dispuesto a apoyar todos ​los esfuerzos destinados a ayudar a los venezolanos a encontrar ​una salida pacífica", agregó en el comunicado.

