Guatemala está dispuesta a recibir a menores guatemaltecos no acompañados desde EEUU

CIUDAD DE GUATEMALA, 1 sep (Reuters) -El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo el lunes que el país centroamericano está dispuesto y preparado para recibir a menores guatemaltecos no acompañados de todas las edades desde Estados Unidos.

Una jueza federal impidió el domingo que el gobierno de Donald Trump deportara a un grupo de niños migrantes guatemaltecos que ya estaban embarcados en aviones y a cientos más que se encontraban en albergues gubernamentales, después de que sus abogados presentaran una apelación de emergencia antes del amanecer.

"Hemos estado en coordinación con los Estados Unidos de América, pero la decisión del envío, el número que van a enviar, el ritmo que van a enviar es una decisión que está de parte del gobierno norteamericano y como usted puede ver en estos momentos hay una disputa judicial", dijo Arévalo en una conferencia de prensa.

El mandatario centroamericano recordó que el Gobierno guatemalteco hizo una propuesta a Estados Unidos en la que expresaba su interés y disponibilidad a recibir a los menores no acompañados que desearan volver voluntariamente a Guatemala o lo hicieran por orden de un juez.

"Nosotros estamos preparados para recibirlos, nuestra programación nos permite, en condiciones ideales, recibir a ciento cincuenta y pico niños, más o menos, cada semana, menores, para poder reubicarlos", agregó.

La dramática escena del domingo recordó otras impugnaciones judiciales de última hora a los esfuerzos de deportación de la era Trump.

La suspensión del envío de los menores a su país se dio después de que el Centro Nacional de Derecho Migratorio, un grupo de defensa de los inmigrantes, presentara una moción de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, para detener la deportación de 10 niños migrantes no acompañados de Guatemala.

