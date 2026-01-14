FBI registra la casa de una periodista del Washington Post, según el NYT

FOTO DE ARCHIVO-El sello de la sede del FBI en Washington

Agentes del FBI registraron la casa de ‍una reportera ⁠del Washington Post el miércoles, mientras las autoridades dijeron que continúa una investigación sobre la posible filtración de secretos gubernamentales, informó el New York Times, ‌que citó a personas ⁠familiarizadas con ⁠el asunto.

La reportera, Hannah Natanson, ha cubierto la campaña del ‍presidente Donald Trump para despedir a ⁠cientos de miles ‌de trabajadores federales y cambiar a otros para implementar una agenda favorable a su administración.

Natanson ‌escribió una ‌historia en diciembre sobre su experiencia personal cubriendo la historia titulada "Soy el contacto del ​The Post con el Gobierno federal. Ha sido brutal". En ella, relataba el incesante ritmo de llamadas y mensajes que recibía de ‍antiguos y actuales empleados federales frustrados por los cambios.

El Washington Post, el FBI y el Departamento de Justicia ​no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Natanson ​no pudo ser localizada inmediatamente.

(Reportaje de Katharine Jackson; ⁠edición de Scott Malone y Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)