El Congreso publica el "libro de cumpleaños" de Epstein, que incluye la supuesta carta de Trump

Una carta de cumpleaños que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente escribió al delincuente sexual Jeffrey Epstein hace más de 20 años aparece presentada por los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en su cuenta de la red social X

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han hecho pública este lunes una carta de cumpleaños que supuestamente escribió Donald Trump al agresor sexual Jeffrey Epstein hace más de 20 años, aunque la Casa Blanca se apresuró a negar su autenticidad.

La carta, de cuya existencia informó el Wall Street Journal en julio, parece haber sido firmada por Trump, pero él lo ha negado y ha dicho que no existe.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron pública la carta después de que el Congreso recibiera el "libro de cumpleaños" de 2003 de los abogados de Epstein. La carta está fechada tres años antes de que se hicieran públicas las acusaciones de abuso sexual por parte de Epstein en 2006.

Más tarde, el lunes, los republicanos que controlan el Comité de Supervisión publicaron cientos de páginas de documentos entregados por los abogados de Epstein, incluido el "libro de cumpleaños" completo, el testamento de Epstein y su acuerdo de no enjuiciamiento de 2007 con los fiscales de Florida.

La carta de cumpleaños contiene el texto de un supuesto diálogo entre Trump y Epstein en el que Trump le llama "amigo" y dice: "Que cada día sea otro secreto maravilloso." El texto se encuentra dentro de un vulgar boceto de la silueta de una mujer desnuda.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, denunció la publicación, diciendo que la firma de la carta no era la de Trump y aludió a la demanda de Trump contra la empresa matriz del Journal, News Corp .

"Es hora de que @newscorp abra ese talonario, no es su firma. DIFAMACIÓN!" Budowich publicó en la red social X.

El caso de Epstein, que murió por suicidio en prisión en 2019, ha causado un dolor de cabeza político a Trump después de que muchos de sus partidarios abrazaran una serie de teorías conspirativas en torno al delincuente sexual condenado.

Los republicanos del panel de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron la semana pasada más de 33.000 páginas de archivos relacionados con Epstein para intentar evitar una votación bipartidista que habría obligado a revelar más información.

Las víctimas de Epstein y algunos miembros del Congreso siguen insatisfechas. Refiriéndose a Trump, los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron en X el lunes: "¿Qué está ocultando? ¡Abran los archivos! "

Después de sugerir durante mucho tiempo que los archivos contienen información perjudicial, Trump cambió de postura tras regresar a la Casa Blanca. En repetidas ocasiones ha tachado el asunto de "bulo" dirigido por los demócratas.

El libro, un regalo a Epstein por su 50 cumpleaños, está lleno de fotos de malos cortes de pelo, mujeres y hombres, incluido Epstein, en ajustados trajes de baño y recuerdos de amigos de la infancia, exnovias y personas que llegaron a conocer a Epstein después de que se hiciera rico.

También incluye mensajes a Epstein supuestamente de personajes famosos aparte de Trump, entre ellos el expresidente de EEUU Bill Clinton, el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Alan Dershowitz y el exdirector ejecutivo de Bear Stearns Alan "Ace" Greenberg.

El mensaje supuestamente de Clinton aplaude a Epstein por su "curiosidad infantil" y su "impulso para marcar la diferencia", mientras que Greenberg supuestamente escribió: "Trabajar con Jeffrey ha sido un placer y ver su éxito meteórico me ha dado muchas emociones vicarias."

No fue posible contactar inmediatamente con Clinton para que hiciera comentarios fuera del horario laboral. Dershowitz y un abogado que lo representó en litigios civiles relacionados con Epstein tampoco pudieron ser contactados de inmediato. Greenberg murió en 2014.

Con información de Reuters