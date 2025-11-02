EEUU no planea explosiones nucleares por el momento, dice secretario de Energía

FOTO DE ARCHIVO: El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ofrece una rueda de prensa en Viena

2 nov (Reuters) -Las pruebas de armas nucleares ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no implicarán explosiones nucleares por el momento, dijo el domingo el secretario de Energía, Chris Wright.

"Creo que las pruebas de las que estamos hablando en este momento son pruebas de sistemas", dijo Wright en una entrevista con Fox News. "No se trata de explosiones nucleares. Son lo que llamamos explosiones no críticas".

Las pruebas implican a todas las demás partes de un arma nuclear para asegurarse de que funcionan y pueden provocar una explosión nuclear, comentó Wright, cuya agencia es responsable de las pruebas de las armas nucleares estadounidenses.

Las pruebas se llevarán a cabo con nuevos sistemas para ayudar a asegurar que las armas nucleares de reemplazo son mejores que las anteriores, sostuvo Wright en "The Sunday Briefing" de Fox News.

Justo antes de su reunión con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur el jueves, Trump dijo que ordenó a los militares estadounidenses reiniciar inmediatamente el proceso de pruebas de armas nucleares después de una pausa de 33 años, una medida que parecía ser un mensaje a las potencias nucleares rivales China y Rusia.

Reafirmó sus comentarios el viernes, pero no respondió directamente cuando se le preguntó si eso incluiría pruebas nucleares subterráneas que eran comunes durante la Guerra Fría.

Estados Unidos llevó a cabo explosiones nucleares de prueba en las décadas de 1960, 1970 y 1980, dijo Wright, y recopiló información detallada y mediciones sobre las explosiones.

"Con nuestra ciencia y nuestra capacidad de cálculo, podemos simular con increíble precisión lo que ocurriría exactamente en una explosión nuclear", afirmó Wright. "Ahora simulamos cuáles fueron las condiciones que provocaron eso, y a medida que cambiamos los diseños de las bombas, ¿qué provocarán?".

Con información de Reuters