EEUU inicia una revisión de los consulados mexicanos

FOTO ARCHIVO: Una ilustración muestra un modelo en miniatura impreso en 3D del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la bandera de México

Por Jasper Ward y ​Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 7 mayo (Reuters) - El Departamento de Estado de Estados Unidos ha iniciado una revisión de los ‌más de 50 consulados ‌mexicanos que operan en ese país, dijo el jueves un funcionario del Departamento de Estado.

La medida, que se conoce en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos, podría dar lugar al cierre de algunas oficinas diplomáticas, según el funcionario.

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"El Departamento de Estado revisa constantemente todos los ​aspectos de las ⁠relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que se ajustan a ‌la agenda de política exterior 'America First' del presidente (Donald ⁠Trump) y promueven los intereses estadounidenses", ⁠dijo Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, al ser consultado al respecto.

La noticia de la revisión fue ⁠publicada por primera vez por CBS News.

La Secretaría ​de Relaciones Exteriores de México no respondió ‌de inmediato a una solicitud ‌de comentarios.

Los mexicanos constituyen la mayor población migrante en ⁠Estados Unidos, con al menos 37 millones de personas de ese origen viviendo en el país en 2021, según un análisis del Pew Research Center basado en la Encuesta ​sobre la ‌Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Como resultado, México —con quien Estados Unidos comparte su frontera sur— cuenta con una amplia red consular en Estados Unidos, cuyas oficinas prestan una serie ⁠de servicios a los residentes, incluidos los servicios jurídicos.

El cierre de consulados por parte de un país de acogida puede reflejar unas relaciones diplomáticas tensas con el país de origen. En 2020, el Departamento de Estado ordenó el cierre del consulado de China en Houston, Texas, tras acusar a Pekín de actividades ‌de espionaje.

Trump y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, han mantenido una relación algo tensa desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca el año pasado.

La tensión alcanzó su punto álgido en abril tras la muerte de dos funcionarios ‌estadounidenses en un accidente automovilístico. Según fuentes, esos estadounidenses eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Sheinbaum también se ha pronunciado abiertamente ‌sobre los ⁠derechos de los mexicanos en Estados Unidos, después de que varios ciudadanos mexicanos han perdido la ​vida en operaciones migratorias en Estados Unidos.

Con información de Reuters