EEUU e Irán discuten los fondos congelados al acercarse a un acuerdo provisional, según fuentes iraníes

Un hombre camina cerca de un mural antiestadounidense en un edificio de Teherán, Irán

Los esfuerzos por alcanzar un acuerdo provisional para poner fin a las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se han intensificado, informaron el jueves a Reuters ‌tres fuentes iraníes y un alto cargo ‌europeo, a pesar de los intercambios de ataques, mientras las partes en conflicto debaten cómo desbloquear los fondos iraníes congelados.

Las fuentes indicaron que Irán y Estados Unidos seguían intercambiando mensajes sobre los detalles de un memorando de entendimiento ante el actual enfrentamiento entre Teherán y Washington.

Las fuentes iraníes afirmaron que se había alcanzado un entendimiento político, pero que quedaban algunos asuntos por debatir en detalle, incluido un mecanismo para la liberación de decenas de miles de millones de dólares ​de ingresos petroleros iraníes congelados ⁠en bancos extranjeros.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Irán quiere que se liberen en Teherán entre 6.000 y 12.000 millones de ‌dólares de sus fondos congelados, mientras que Washington quiere liberar los fondos por ⁠etapas para bienes humanitarios y rechaza totalmente devolver los ⁠fondos a Irán", dijo una de las fuentes iraníes.

Un alto cargo europeo dijo: "En estos momentos, las conversaciones se centran muy concretamente en los detalles técnicos y la cuantía financiera; en resumen, el ⁠nivel de liquidez disponible para Irán".

Para su propia supervivencia, la prioridad del régimen clerical ​no es un acuerdo global, sino un marco que pueda devolver ‌al país un mínimo de respiro mediante el ‌desbloqueo de sus activos congelados y el fin de la guerra, según las fuentes iraníes.

Una ⁠de las fuentes iraníes señaló que la acción militar entre ambas partes había llegado a un punto muerto, sin que ninguna de ellas fuera capaz de romper el estancamiento.

"Esta guerra, desde un punto de vista militar, es un callejón sin salida. Los estadounidenses no pudieron alcanzar sus ​objetivos atacando a ‌Irán. Ha habido avances en las negociaciones", dijo.

"Los recientes enfrentamientos militares podrían ser preparativos para anunciar un acuerdo. Por supuesto, todo es posible, incluso una vuelta a la guerra a gran escala".

TRUMP QUIERE UN ACUERDO MEJOR QUE EL DE 2015, SEGÚN LOS ANALISTAS

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado en repetidas ocasiones que el acuerdo ⁠está cerca, al tiempo que ha amenazado con intensificar los bombardeos.

Los analistas han señalado que le preocupaba cómo se compararía cualquier acuerdo con Irán con el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre Teherán y las potencias mundiales, cuando el presidente Barack Obama estaba en el cargo. Trump criticó ese acuerdo, incluidas las condiciones financieras ofrecidas a Irán. Retiró a EEUU del acuerdo en 2018, durante su primer mandato.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social el 24 de mayo que cualquier acuerdo que consiga con ‌Irán "será bueno y adecuado, no como el que hizo Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear".

El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz han mantenido la presión mutua, lo que ha elevado los costos económicos y ha dejado sin resolver el riesgo ‌de que se reanuden los combates.

Otra fuente iraní dijo que Teherán quería que se levantara el bloqueo naval de EEUU, alegando dificultades económicas.

Irán, por diversas razones, especialmente las presiones económicas y una población agotada por la ‌guerra y la incertidumbre, busca ⁠poner fin a una situación de "ni guerra ni paz", según las fuentes.

"Debemos salir de este estado de ni guerra ni paz. La guerra ciertamente no ​beneficia a Irán", dijo el miércoles el presidente iraní, Masud Pezeshkian. "Pero eso no significa que, si Estados Unidos comete una agresión contra nuestro (...) territorio, nos rendiremos o daremos marcha atrás. Que sigan soñando".

(Redacción de Parisa Hafezi; edición de Alison Williams y Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)