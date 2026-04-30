EEUU busca formar una coalición para restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán

Según un cable interno del Departamento de Estado al que ha tenido acceso Reuters, la Administración del presidente Donald ‌Trump está buscando la ‌participación de otros países para formar una coalición internacional destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aprobó la creación del Maritime Freedom Construct (MFC), según el cable fechado el 28 de abril, que lo describía como una iniciativa conjunta del Departamento de Estado y ​el Pentágono.

"La MFC ⁠constituye un primer paso fundamental para el establecimiento de una ‌arquitectura de seguridad marítima posconflicto para Oriente Medio. Este ⁠marco es esencial para garantizar la seguridad ⁠energética a largo plazo, proteger la infraestructura marítima crítica y mantener los derechos y libertades de navegación en las rutas marítimas vitales", ⁠se indica en el cable.

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El componente de la iniciativa liderado ​por el Departamento de Estado serviría como ‌centro diplomático entre los países socios ‌y el sector del transporte marítimo, mientras que el componente ⁠del Pentágono, que operaría desde la sede del CENTCOM en Florida, coordinaría el tráfico marítimo en tiempo real y se comunicaría directamente con los buques que transitan por el estrecho, según el cable.

La ​noticia fue ‌publicada por primera vez por el Wall Street Journal el miércoles.

Las embajadas de EEUU deberían transmitir la nota diplomática verbalmente a los países socios antes del 1 de mayo, pero no a Rusia, China, Bielorrusia, Cuba y "otros adversarios ⁠de EEUU", según el cable.

La participación podría adoptar la forma de diplomacia, intercambio de información, aplicación de sanciones, presencia naval u otras formas de apoyo, según el cable.

"Acogemos con satisfacción cualquier nivel de participación y no esperamos que su país desvíe activos y recursos navales de las estructuras y organizaciones marítimas regionales existentes", se indica en el cable.

"La ‌MFC es distinta de la campaña de máxima presión del presidente y de las negociaciones en curso".

El tráfico por el estrecho, que solía transportar una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, se ha reducido a un goteo desde que Estados Unidos e Israel ‌atacaron Irán el 28 de febrero y Teherán bloqueó la vía navegable.

La propuesta de EEUU se conoce tras el estancamiento de los esfuerzos por ‌resolver el conflicto, ⁠lo que también ha llevado a Estados Unidos a intentar estrangular las exportaciones de petróleo de Irán mediante ​un bloqueo naval de los puertos iraníes.

Con información de Reuters