“No ha dejado institución ni sector sin golpear": la candidata Pedrali cuestionó el recorte en educación de Milei

La candidata y actual diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, visitó el pasado lunes la Facultad Regional La Rioja de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde se reunió con autoridades académicas y representantes gremiales para analizar la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país. La legisladora advirtió que la falta de actualización del presupuesto universitario compromete seriamente el funcionamiento, la planificación y la calidad educativa de las casas de altos estudios.

Pedrali, acompañada por el secretario de Ciencia y Tecnología Hugo Vera, fue recibida por el decano de la UTN La Rioja, ingeniero José Nicolás Nieto, y el vicedecano, ingeniero Leonardo Martín Heredia. Durante el encuentro, la diputada expresó su preocupación por el desfinanciamiento del sistema universitario y cuestionó la falta de una ley de presupuesto actualizada.

“Ninguna de las leyes de emergencia que se debatieron, como la del presupuesto universitario, hubiera sido necesaria si existiera una ley de presupuesto. El presidente viene reconduciendo el mismo desde que asumió: se trata de un presupuesto trabajado y votado en 2022, reconducido desde 2023. Pueden imaginar el nivel de desfasaje y desactualización que eso implica”, reflexionó.

En este marco, Pedrali sostuvo que el actual Gobierno nacional “no ha dejado institución ni sector sin golpear, atacar o desatender”. “No hay política pública para la industria, la cultura, el deporte, el turismo, ni hablar de educación, porque simplemente no les interesa”, afirmó, al tiempo que subrayó que el ajuste educativo afecta directamente las oportunidades de los jóvenes y el desarrollo federal.

Asimismo, recordó que “Argentina logró consensos democráticos y derechos colectivos que hoy están siendo puestos en discusión”. En ese sentido, aseguró que “la educación superior pública, gratuita y de calidad es una conquista que debemos defender entre todos”.

“Sabemos lo que nos costó recuperar la democracia, y hoy tenemos un presidente que no respeta las instituciones, la Constitución Nacional ni las leyes sancionadas por el Congreso. Pone en riesgo nuestra soberanía nacional y ya acudió dos veces al Fondo Monetario Internacional, lo que demuestra el fracaso de su plan de gobierno”, sostuvo.

Desde su espacio político, Federales Defendamos La Rioja, Pedrali propuso “construir una Argentina con oportunidades, recursos para las provincias e inversión en educación”, destacando que “la educación es la herramienta principal para sacar al país adelante”.

Por su parte, el decano José Nieto detalló la grave situación presupuestaria que enfrenta la UTN. “Estamos en una lucha permanente por conseguir los recursos necesarios para sostener un servicio educativo de calidad. Somos una universidad federal con presencia en 16 jurisdicciones y 30 regionales, y apenas contamos con fondos para cubrir los gastos básicos de funcionamiento”, explicó.

El decano agregó que “a pesar de las dificultades, seguimos buscando soluciones ante la falta de financiamiento real”. Y advirtió: “Estamos en un país sometido, que pierde soberanía sobre sus recursos humanos, que no apuesta a la industria nacional ni al trabajo genuino, y donde se van perdiendo derechos. Es la antítesis de lo que queremos como Nación”.

Del encuentro participaron también el subsecretario de Asuntos Estudiantiles, Santiago Aguilar; el presidente del Centro de Estudiantes, Juan Álvarez; el presidente de la seccional local del gremio docente FAGDUT, ingeniero Pedro Rearte; los delegados de la Comisión Interna del gremio no docente APUTN, Mirtha Torres y Henry Vega Hertel; la secretaria de Capacitación de APUTN, licenciada Luciana Toledo; y el consejero directivo del claustro No Docente, Gustavo Torres.