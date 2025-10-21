La candidata Pedrali destacó la importancia de desarrollar políticas educativas alineadas con el modelo productivo de La Rioja

En el marco de su agenda de trabajo en la provincia, diputada nacional y candidata por el Frente Federales Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali, visitó la sede local de la Fundación Barceló, donde mantuvo un encuentro con autoridades académicas para dialogar sobre la articulación entre educación, ciencia y empleo.

Durante la visita, Pedrali se reunió con el vicedecano, León Malamud; María del Carmen Díaz Ariza, prosecretaria de Investigación; Antonio Sotomayor, prosecretario de Extensión; Matías Dasso, prosecretario de Planificación; y Fabián Calderón, coordinador general de la sede Barceló. La actividad contó con la participación del secretario de Ciencia y Técnica provincial, Hugo Vera.

Entre los temas abordados en el encuentro, se trató la presentación de los proyectos universitarios, la necesidad de mancomunar esfuerzos entre la universidad y el gobierno provincial, la relación entre estudio y trabajo, y la planificación de carreras que se alineen con las necesidades productivas y sociales de La Rioja. Además, se discutieron los desafíos actuales y la proyección de las casas de altos estudios.

Críticas al gobierno nacional

Pedrali sostuvo en la reunión: “Venimos caminando también comprometidos con esto; nos tiene que importar mucho lo que está pasando, lo que va a pasar el 26 de octubre. Está en juego la soberanía. Soy una mujer de la democracia y vengo diciendo que está en peligro nuestra democracia por la falta de respeto a las instituciones, a la gente y a las leyes, ignorando constantemente la Constitución”, en relación a las políticas dispuestas por el presidente Javier Milei.

La candidata criticó las decisiones del gobierno encabezado por Javier Milei, señalando que abandonan a sindicatos, instituciones, provincias y personas. “Que ponga la plata en las personas con discapacidad, levante lo que queda de las pensiones y sostenga el sistema de prestaciones que les importan mucho a muchas familias de Argentina”, remarcó.

Pedrali también remarcó la importancia de respetar los plazos legales y recordó que venció el plazo para que el Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de su responsabilidad, promulgue y ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. “Es una norma tan demandada por toda la comunidad de las casas de altos estudios, un instrumento que viene a reparar el atraso presupuestario y salarial del sector”, afirmó.

Quintela reforzó el equipamiento de la Policía de La Rioja, y destacó la vocación de servicio de los oficiales

En el marco de las acciones del Gobierno de La Rioja para fortalecer la política de seguridad ciudadana en el interior provincial, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la inauguración de las obras de refacción en la Comisaría en Aminga, y el refuerzo de una unidad móvil en su 125 aniversario de su fundación.

“Hace 80 años, un pueblo recuperaba a su líder, quien había otorgado derechos a la ciudadanía y especialmente a los trabajadores. Hoy esos derechos están siendo amenazados por las autoridades nacionales, y por eso debemos fortalecer nuestra unidad y defender a nuestra gente”, expresó el mandatario en el acto en el que reafirmó su compromiso con la seguridad. Del acto participaron la diputada nacional y candidata Gabriela Pedrali, el diputado nacional y candidato Ricardo Herrera, y la senadora nacional Florencia López.