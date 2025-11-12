China quiere reducir el estrés de los estudiantes con más tiempo de sueño y menos frente a pantallas

FOTO DE ARCHIVO. Niños participan en una sesión de entrenamiento de natación en el Natatorio de la Escuela Deportiva Chen Jinglun de Hangzhou, donde también entrenaron los nadadores olímpicos chinos Sun Yang y Fu Yuanhui, en Hangzhou, Zhejiang, China

12 nov (Reuters) -Las autoridades chinas han anunciado medidas para mejorar la salud mental de los estudiantes de primaria y secundaria reduciendo la presión académica, recortando el tiempo frente a las pantallas y obligando a realizar dos horas diarias de ejercicio físico.

Las iniciativas anunciadas el mes pasado por el Ministerio de Educación incluyen la prohibición de utilizar teléfonos móviles en las aulas y un periodo "sin pantalla" para reducir la excesiva dependencia de internet.

Las escuelas deben "controlar estrictamente" la cantidad total de deberes y ofrecer "al menos" dos horas diarias de actividad física a los alumnos de primaria y secundaria.

También se anima a las escuelas a "garantizar que los estudiantes duerman lo suficiente" organizando las horas de llegada y salida de forma "razonable" y permitiendo pausas adecuadas para comer.

"Aplicar estrictamente las normas de gestión del sueño, frenar con determinación infracciones como el estudio excesivo y evitar cargas académicas excesivas", señaló el ministerio en un comunicado en el que anunciaba las medidas.

Las medidas pretenden ayudar a los estudiantes a sobrellevar el estrés y la ansiedad, sobre todo en época de exámenes.

Los expertos señalan que la pesada carga de deberes es habitual en las escuelas de toda China, lo que provoca falta de sueño y un aumento de la ansiedad y la depresión.

En otra nota publicada también en octubre, el Ministerio de Educación dijo que estaba reduciendo la carga de trabajo de los profesores limitando sus obligaciones extraescolares e impidiéndoles trabajar en vacaciones y fines de semana.

China aprobó en 2021 una ley de educación que pretendía reducir los deberes y prohibía las clases particulares extraescolares en las asignaturas básicas. Sin embargo, muchos padres han seguido buscando servicios de tutoría para dar a sus hijos una ventaja en el altamente competitivo sistema educativo chino.

Con información de Reuters