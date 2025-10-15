Tras el paro nacional, docentes formoseños alertan que Milei busca “socavar el pilar fundamental de la Nación"

En el marco de la jornada nacional de paro docente y movilización realizada este martes 14 hacia el Palacio Pizzurno y el Congreso Nacional, gremios de Formosa exigieron una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del FONID y un mayor presupuesto que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender.

En diálogo con Agenfor, el secretario de Asuntos Gremiales de AMET, Ricardo Ovelar, manifestó su preocupación por los recortes previstos en el presupuesto nacional 2026 y advirtió que "se solicita la derogación de dos artículos importantes para la educación a nivel general y la educación técnica puntualmente”.

Ovelar aseguró que la gestión libertaria, dentro de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, pide la derogación del artículo que "obliga al Estado al aporte de seis puntos del PBI para lo que sea materia educativa". Asimismo, en el marco de la Ley N° 26.058, de Educación Técnico Profesional, quieren "eliminar el 0,2% de ese presupuesto".

"La pérdida de ese financiamiento implica que la educación técnica vaya lentamente desapareciendo", consideró el referente y remarcó que el Gobierno nacional “también quiere acortar la carrera de la educación secundaria técnica, reducirla en un año”.

Una manifestación para defender la calidad en la educación pública

También el secretario afirmó que estos fueron los motivos por los que se congregó el paro nacional docente, con la pretensión de “difundir y compartir con la ciudadanía que el desfinanciamiento del Gobierno nacional afecta a la educación en general”, y afirmó: “Buscan socavar el pilar fundamental de una Nación que es la educación, algo esencial para cualquier sociedad porque se trata del progreso de un país".

"Hay que ponerle un freno al Gobierno nacional", convocó el secretario por las políticas de “motosierra” y desguace del Estado. Además, aseguró que el objetivo de Milei es desfinanciar y desmantelar áreas claves para el desarrollo del país. “Por eso se tuvieron reuniones con los legisladores ante el tratamiento de este presupuesto con la nueva conformación del Congreso", destacó.

En ese tono, señaló el contraste con la realidad provincial, la cual tiene un panorama opuesto en cuanto a la educación pública. “Estamos con el Modelo Formoseño, junto al gobernador Gildo Insfrán, acompañando las políticas educativas públicas, donde a pesar de todo lo que viene aconteciendo en el país, él sigue inaugurando escuelas, aportando a la educación y acompañando al docente formoseño”, celebró.

La reivindicación de las escuelas técnicas

Eduardo Leiva, secretario de Cultura de AMET, opinó sobre la jornada de paro que se quiso "hacer notar el descontento que hay por la falta de presupuesto en las escuelas técnicas”, y subrayó que la misma “no se puede llevar a cabo sin herramientas e insumos correspondientes”, motivo por el cual es importante “salir y que se note este reclamo”.

“Hay que dejar en claro que se apoya al Gobierno provincial -dirigido por el gobernador Gildo Insfrán- porque mantuvo el FONID, que es el incentivo docente, además de que también estamos contentos con las 1552 obras educativas inauguradas por el Gobernador, así como con la copa de leche y los aumentos salariales que dieron durante todo este año", enfatizó.

Finalmente, Leiva concluyó: "Esperamos que la gente tome conciencia de que este Gobierno libertario está desmantelando no solamente la educación pública, sino todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología".