Quintela supervisó los avances en la construcción de una novedosa escuela de programación y electrónica

La provincia de La Rioja avanza en el fortalecimiento de su sistema educativo con la construcción de una nueva Escuela Técnico Profesional orientada a la formación en programación y electrónica, una iniciativa que busca responder a las demandas actuales del mercado laboral y promover la innovación tecnológica. En este marco, el gobernador Ricardo Quintela recorrió la obra del establecimiento que ya presenta un 74% de avance.

El nuevo edificio contará con una superficie de 2.400 m² y estará equipado con infraestructura específica para el desarrollo de actividades técnicas. En una primera etapa funcionará como sede de Educación Profesional Secundaria, con la proyección de incorporar progresivamente otros niveles y áreas de la educación técnico profesional.

A través de sus redes sociales, el mandatario riojano publicó: "Hoy visitamos el avance de la nueva escuela técnica en el barrio Los Obreros: un edificio moderno, con 2.400 m², talleres, laboratorios y espacios para la comunidad, que brindará formación integral en informática y electrónica".

"Esta obra comenzó en nuestra primera gestión con financiamiento nacional, pero ante el desfinanciamiento de la obra pública, asumimos el compromiso de finalizarla con fondos propios. Muy pronto, sumaremos una nueva institución para el desarrollo de nuestras juventudes", concluyó el gobernador en su mensaje.

Los detalles de la obra

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su diseño integral y su apertura a la comunidad. El establecimiento no solo cumplirá funciones educativas, sino que también estará destinado a actividades sociales, convirtiéndose en un espacio de integración y participación durante todo el año. En ese sentido, Quintela remarcó que la escuela contará con sectores habilitados para el uso comunitario incluso fuera del horario escolar.

La capacidad prevista es de aproximadamente 800 estudiantes distribuidos en tres turnos. La infraestructura incluirá siete aulas, tres talleres, dos laboratorios y un salón de usos múltiples con cerramiento móvil, que permitirá adaptar el espacio según las necesidades. Además, contará con un área administrativa compuesta por ocho oficinas, incluyendo sectores de primeros auxilios y lactancia.

Durante la recorrida, el secretario de Obras Públicas, Raúl Andalor, destacó que la orientación en electrónica y programación responde a una creciente demanda social y productiva, vinculada a los procesos de transformación tecnológica.

El funcionario también subrayó el esfuerzo de la provincia para sostener la ejecución de la obra con fondos propios, frente a la interrupción del financiamiento nacional. En ese marco, anticipó que se prevé la finalización del establecimiento antes de fin de año, y que se evalúa retomar otras obras paralizadas en distintos puntos del territorio.