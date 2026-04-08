Ecuador llama a consultas a embajador en Colombia tras comentarios de Petro sobre exvicepresidente

FOTO DE ARCHIVO. Ecuador detiene al ex vicepresidente Jorge Glas trasladado a un Hospital Naval, en Guayaquil

Ecuador ​llamó a consultas a su embajador en Colombia, dijo el miércoles la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, después de ‌unos comentarios del presidente ‌Gustavo Petro sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Petro dijo en un mensaje en X el lunes que Glas, quien cumple una condena por casos de corrupción en una cárcel de máxima seguridad, era un "preso político", cuya vida estaba en riesgo, y que había solicitado al presidente ecuatoriano, Daniel ​Noboa, que lo liberara ⁠o lo entregara a su gobierno alegando su nacionalidad ‌colombiana.

Glas, quien fue vicepresidente bajo el mandato de ⁠Rafael Correa entre 2013 y 2017, ⁠fue condenado por asociación ilícita en el caso de corrupción Odebrecht, por soborno relacionado con el financiamiento de campañas electorales entre ⁠2012 y 2016, y malversación de fondos públicos tras ​el terremoto de 2016.

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"Estamos tomando decisiones para ‌hacer ver, para ratificar la molestia, ‌la protesta enérgica que el Ecuador plantea a Colombia ⁠por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del estado ecuatoriano", dijo Sommerfeld a la radio Centro Digital.

Ecuador, cuyo ​presidente Noboa, ‌se ha alineado estrechamente con Washington, ha tenido frecuentes enfrentamientos en los últimos meses con Colombia, gobernada por el izquierdista Petro.

Las diferencias en materia de seguridad fronteriza y estrategias para combatir el narcotráfico han provocado, ⁠por ejemplo, una disputa comercial, con ambos gobiernos manteniendo los aranceles a las importaciones provenientes de su vecino.

En respuesta a Petro, Noboa escribió en X que hablar de un preso político constituye un atentado contra la soberanía y una violación al principio de no intervención. "En la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador", ‌dijo.

La defensa de Glas ha buscado recursos legales para que pueda salir de prisión, argumentando que su salud está deteriorada por una mala alimentación y falta de atención médica, que están poniendo en riesgo su vida. El gobierno de Noboa ha negado esas ‌afirmaciones.

La cancillería dijo que se había suspendido la instalación de mesas técnicas que fueron acordadas con Colombia como parte del diálogo y ‌que insistió en ⁠su pedido al gobierno de Petro para que aumente la seguridad en la frontera común.

"Resuelto el ​tema de seguridad en frontera podemos resolver todos los otros temas sea de comercio, sea en energía", dijo la cancillería.

Con información de Reuters