Más importaciones, menos trabajo: desde La Rioja denunciaron que 400 obreros textiles perdieron su puesto laboral

El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Juan Pablo Luján, confirmó que 400 operarios de La Rioja perdieron su fuente de trabajo en el sector textil. En este marco, Luján lamentó que actualmente "se ve lo mismo que se vio en los años 90", y remarcó: "lamentablemente, a través de la apertura de la importación y todo lo demás, sufrimos un desgaste tanto en lo económico como lo social, que está viviendo la gente".



La creciente crisis económica que atraviesa el país acarrea consecuencias en los sectores industriales de las provincias, que desde el 2024 ven en una rápida recesión en su sector frente a las políticas de Javier Milei. "Se jactan en decir que los sueldos a nivel nacional son de 1100 dólares", recordó el secretario general textil sobre le Gobierno nacional, pero contrarestó: "Un trabajador de la industria de textil está cobrando $800000 pesos y aún así no le alcanza".

Juan Pablo Luján explicó que "para tener un panorama de lo que se vivió hasta todo el año 2024 hay que saber que se perdieron alrededor de 400 trabajadores y, en lo que va del 2025, ya hubo una fábrica con 60 trabajadores suspendidos". Del mismo modo, aseguró que desde su espacio se "buscan alternativas para que los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo, que es lo más importante".

El Gobierno nacional y la perdida del poder adquisitivo

El secretario de la Asociación Obrera Textil señaló que el sector debería tener "una recomposición salarial que no tenemos", y afirmó que "todo sube menos la inflación, hay que decir las cosas. Ponen un tope paritario, y ahora no se puede sacar por arriba del 7% hasta junio, o sea de enero a junio hay un tope paritario del 7%".

"Todas aquellas entidades sindicales que han sacado por arriba del 7%, tiene que resolver nuevamente su paritaria, que es lo que le pasó a la industria gastronómica", lamentó Luján y aseguró que tuvimos una devaluación en diciembre del 2023 "del 120%, por supuesto que no lo vamos a alcanzar si en todo el año 2024 no sacamos por arriba del 30%".

Lujan destacó que el Gobierno nacional "no se está dando cuenta que se está viniendo a bajo la industria nacional", y concluyó: "Cómo va a poner un tope paritario a la gente, cuando hablan de libertad y el primer anuncio que hicieron dijeron 'las paritarias son libres', y al otro mes te dicen 'no, hay tope paritario, no se puede sacar por arriba la inflación'. Este Gobierno nacional se encarga de dividir... típico divide y reinarás".

Industria textil riojana: se ampliarán las importaciones y hay desigualdad en la competencia

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que durante los próximos doce meses se incrementará la apertura de importaciones en el rubro textil. La medida pone en jaque a las empresas de La Rioja y Catamarca, donde se concentra el 30% de la producción nacional, y genera incertidumbre sobre el empleo en el Parque Industrial riojano.

El funcionario justificó la decisión y argumentó que la industria textil nacional es una de las más protegidas y que la falta de competencia llevó a precios elevados en comparación con otros países. En declaraciones al canal de noticias La Nación+, Caputo explicó que empresas argentinas venden la misma prenda a la mitad de precio en Chile que en Argentina, debido a la competencia externa en el país vecino. Sin embargo, la medida no contempla el impacto que tendrá en la producción local y en los trabajadores de la industria, que ya enfrentaban dificultades por la caída del consumo.

Con la llegada de productos importados a precios más bajos, las fábricas riojanas enfrentarán una competencia desigual debido a las diferencias en costos de producción. Las empresas de confección y las proveedoras de telas sufrirán una disminución en la demanda lo que podría traducirse en una reducción de personal.

Quintela contra la libre importación

El gobernador riojano hizo referencia a la situación que está atravesando el sector textil en su provincia. En las últimas horas se hizo presente en la reunión en la que se llegó a un acuerdo entre la empresa Puma y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado para poder evitar más ceses laborales en la planta. "En mi provincia se da mucho la falta de puestos de trabajo. Las pymes han cerrado, las industrias han despedido personal, las empresas textiles o de calzado están prácticamente en quiebra por culpa de la libre importación que, en forma descarnada, ha realizado este presidente. Es una política que ya la conocemos y que ha fracasado totalmente", remarcó el gobernador del norte. Y reflexionó: "Se vuelve a plantear la misma situación que en el 2001. En ese momento fue el corralito la gota que rebalsó el vaso. Hoy, creo que la situación en la sociedad está bastante caldeada, no se ve salida con las políticas de este gobierno", reflexionó Quintela en diálogo con Radio Futurock FM.

Del mismo modo el primer mandatario provincial denunció las penurias que están atravesando las familias argentinas, tras un año de gestión de Milei en el Ejecutivo. "No hay un programa económico, no hay una política de desarrollo ni de crecimiento, no hay una sola política que beneficie. Han quitado todo criterio de accesibilidad a los servicios, la gente no puede acceder a la energía, agua, gas, internet, transporte, porque no le alcanza. El famoso dicho de 'no alcanzo a fin de mes' ahora es 'no alcanzo a la primera quincena'. Se tienen todos los salarios endeudados, se cobra para pagar deudas y no queda plata para poder vivir", describió el gobernador de La Rioja sobre la situación social que viven sus ciudadanos.

Por último, Quintela afirmó con dureza: "El país está mal, estamos pasando por una situación altamente dificultosa. Hay un presidente que no tiene experiencia ni oficio, y no tiene músculo político como para poder conducir los destinos de un país. Lo único que le interesa es trabajar sobre el sistema financiero en la famosa timba financiera, donde unos pocos se benefician, en perjuicio de la mayoría de los argentinos".

Preocupación en el sector textil

El sector textil ya mostraba signos de crisis, con una baja significativa en la capacidad productiva. Actualmente, la industria textil riojana opera al 48,2% de su capacidad, lo que refleja una caída del 11% respecto al año anterior según datos del INDEC. Esta disminución en la actividad se debe a varios factores, entre ellos, la retracción del consumo interno y la incertidumbre económica.

A esto se suma la preocupación expresada por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, que en su último informe oficial destacó que el 72% de las empresas del sector reportaron una caída en sus ventas durante el cuarto bimestre de 2024. Esta baja en la demanda afecta directamente al Parque Industrial riojano, que depende en gran parte de la actividad textil.

Desde las fábricas textiles de La Rioja advierten que la competencia con productos importados, que en muchos casos provienen de países con condiciones laborales más precarias y menores costos de producción, pondrá en riesgo miles de empleos en la provincia. A nivel nacional, la industria textil genera miles de puestos de trabajo, por lo que esta apertura de importaciones podría generar una crisis laboral sin precedentes en el sector.