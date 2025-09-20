Con una nueva victoria rotunda, la riojana Jazmín Ortenzi avanza a los cuartos de final del Torneo W15 de Luján

La tenista riojana Jazmín Ortenzi continúa a paso firme en el Torneo W15 de Buenos Aires, que se disputa en Luján y donde parte como la máxima candidata al título. La joven promesa del norte da cuenta de forma constante de sus aptitudes para la competencia de alto nivel y para la representación deportiva de la provincia gracias al esfuerzo y la dedicación.

En su presentación por la segunda ronda, la tenista de 23 años (288° WTA) no tuvo inconvenientes para imponerse por 6/0 y 6/2 ante la juvenil Sofía Meabe, jugadora surgida de la qualy, en un partido que se resolvió en apenas 1 hora y 11 minutos de juego.

De esta manera, Ortenzi logró su segunda victoria consecutiva sin ceder sets y se aseguró un lugar en los cuartos de final. Su próxima rival será la boliviana Noelia Zeballos Melgar (596° WTA), octava preclasificada, que en segunda ronda superó con autoridad a la chilena Fernanda Rain por 6/3 y 6/0.

La construcción de su carrera paso a paso

El duelo de este sábado marcará una nueva edición de un cruce reciente y favorable para Ortenzi: hace apenas dos semanas, en los cuartos de final del W35 de Cuiabá (Brasil), la riojana venció a Zeballos por un doble 6/4. El camino que recorre es fruto de la programación y la dedicación para construir su carrera triunfo a triunfo.

Con esta victoria sumó su tercera victoria en los tres enfrentamientos previos que sostuvieron, que incluyen antecedentes en Colombia (2024) y Bolivia (2019). En caso de avanzar a semifinales, Ortenzi se medirá con la ganadora del choque entre las argentinas Luna Cinalli y Martina Capurro Taborda, sexta favorita del certamen.

El deporte, como norte de las políticas públicas riojanas

En un evento sin precedentes, La Rioja celebró este lunes la primera edición de los Juegos Educativos Rosarianos (JER) para docentes, una iniciativa que busca fortalecer y promover la integración en el ámbito educativo. La actividad, realizada en el Parque de la Ciudad, convocó a maestros y profesores de escuelas públicas y privadas de la Capital, brindándoles un espacio de encuentro, recreación y compañerismo.

Este programa forma parte del Plan Provincial “Rosario Vera Peñaloza” y había sido presentado inicialmente en su versión para jóvenes por el gobernador Ricardo Quintela, quien destacó su enfoque inclusivo y la articulación entre instituciones.

La jornada estuvo llena de actividades, con espacios dedicados a juegos, yoga, zumba y otras propuestas físicas y recreativas. También se realizaron sorteos y se entregaron premios para reforzar el espíritu de integración. La música y el arte se hicieron presentes con la banda del Centro Polivalente de Arte, que se encargó de amenizar el cierre del evento.

La coordinación de Educación Física adelantó que ya están trabajando para extender esta propuesta a los departamentos del interior, con el objetivo de que docentes de toda la provincia puedan participar en futuras ediciones.