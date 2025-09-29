Con fondos provinciales, Insfrán inauguró obras en un estadio emblemático de Formosa: "Plasmado en la nueva Constitución"

Durante la jornada del lunes, el gobernador Gildo Insfrán inauguró la ampliación y refacción del estadio deportivo correspondiente al Club Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario en la ciudad de Formosa. Luego estuvo en el acto de inauguración de la puesta en funcionamiento del sistema lumínico tipo LED junto al intendente Jorge Jofré.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el mandatario formoseño expresó: "El deporte es un derecho plasmado en la nueva Constitución provincial y es una política de Estado que busca promover el desarrollo integral de las personas, fomentando valores como la solidaridad y el trabajo en equipo, la unidad y la superación". "Por ello, el Modelo Formoseño ha construido y sigue construyendo estadios y polideportivos en todo el territorio provincial, para que todos los comprovincianos tengan el mismo derecho al deporte, al esparcimiento y a la recreación", argumentó el mandatario

Entre las reformas realizadas, el club social pasará a contar con un Salón de Usos Múltiples (SUM) que incluye oficina, cocina y sanitarios públicos. También, se construyeron vestuarios para equipos locales y visitantes, tribunas, iluminación, sanitarios públicos ubicados debajo de las tribunas, cabina de transmisión, boletería y cantina. Además, presentó el nuevo sector refaccionado que tiene el vestuario para árbitros, sanitarios públicos, enfermería, área auxiliar y depósito. Cabe destacar que esta obra incluye también muebles bajo mesadas y armarios fijos, artefactos de cocina, provisión de matafuegos contra incendio, vereda pública, cisterna y torre tanque; iluminación exterior y cerco perimetral.

Alimentar la cultura popular

En el acto, Insfrán fue contundente: "Esto no es una casualidad, esto es parte del Modelo Formoseño". Asimismo recalcó frente a los hinchas formoseños presentes: "Esto está plasmado en la nueva Constitución porque para nosotros el deporte es un derecho fundamental para el hombre y la mujer".

Asimismo, tras describir la importancia del deporte en la sociedad formoseña y la creciente demanda de espacios deportivos hasta por las propias mujeres del norte, ironizó frente a los hinchas presentes: "Nosotros apostamos a la igualdad de posibilidades y por eso, hablamos de la igualdad territorio. Las cosas difíciles las hacemos rápido y las cosas imposibles, tardamos un poquito más".

Más iluminación para la ciudad de Formosa

Junto al intendente Jorge Jofré, el gobernador formoseño inauguró un nuevo sistema lumínico tipo LED que tendrá como objetivo iluminar la ciudad para garantizar seguridad y cuidado a los formoseños de la capital. Además, este moderno sistema de iluminación LED realzará la fachada de edificios y monumentos emblemáticos del casco histórico capitalino.

El intendente Jofré agradeció la presencia del gobernador y destacó que el nuevo sistema no solo aporta mayor atractivo visual y jerarquiza el entorno urbano, sino que también representa un avance en materia de ahorro energético y modernización del espacio público.

La obra incluyó la instalación de luminarias en el edificio del Ex Ferrocarril, que es la actual sede de la Intendencia; el Honorable Concejo Deliberante y el Monumento de los Inmigrantes; puntos de referencia patrimonial que ahora cuentan con una puesta lumínica renovada y de alta eficiencia energética.