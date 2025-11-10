Juez de EEUU bloquea temporalmente medida de Trump para que estados retiren ayudas alimentarias

La administración del presidente estadounidense Trump utilizará fondos de emergencia para pagar prestaciones parciales de ayuda alimentaria

nov (Reuters) -Un juez federal bloqueó temporalmente la orden de la administración del presidente Donald Trump para que los estados de Estados Unidos "deshagan" las medidas que tomaron para emitir beneficios completos de ayuda alimentaria SNAP, según un aviso judicial el lunes.

La medida se produjo después de que una corte de apelaciones federal mantuvo a última hora del domingo la decisión de un juez que ordena al Gobierno de Trump que financie completamente los beneficios de ayuda alimentaria de este mes para 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos durante el actual cierre de la administración de Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, se negó a frenar la decisión del jueves de un juez de Rhode Island que exigía al Departamento de Agricultura gastar 4.000 millones de dólares reservados para otros fines para garantizar que los estadounidenses reciban los beneficios completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El fallo del Primer Circuito no tendrá un impacto inmediato porque el viernes la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ketanji Brown Jackson suspendió temporalmente la orden del juez de distrito de Estados Unidos John McConnell. Su suspensión temporal se mantendrá durante 48 horas después de la decisión del Primer Circuito.

La orden de Jackson, junto con las decisiones judiciales anteriores y los anuncios del Gobierno y varios estados en el centro del litigio, ha dejado en la incertidumbre el estado del programa de ayuda alimentaria contra el hambre del país durante el cierre del Gobierno.

EL GOBIERNO DE TRUMP APELA DECISIÓN DE TRIBUNAL INFERIOR

El sábado, el USDA ordenó a los estados, que administran las prestaciones en el día a día, que "deshicieran" cualquier paso dado para emitir las prestaciones completas del SNAP, también conocido como cupones de alimentos, antes de la orden de Jackson o se arriesgarían a sanciones económicas.

Pero el lunes por la mañana, un juez federal en Boston bloqueó temporalmente esa orden a instancias de 25 estados demócratas y el Distrito de Columbia, que argumentan que el USDA no puede obligarlos a deshacer las acciones que tomaron en virtud de una orden judicial y la orientación anterior de la agencia. La jueza de distrito Indira Talwani ha programado una audiencia adicional para el lunes por la tarde.

El Gobierno ha argumentado que McConnell no podía obligar al USDA a encontrar dinero más allá de un fondo de contingencia para pagar los beneficios completos de SNAP, mientras el cierre continúa.

La administración culpó al Congreso de la crisis y dijo que correspondía a los legisladores resolverla. El Senado avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el Gobierno federal, que el lunes cumplió 41 días.

"No tomamos a la ligera la preocupación del Gobierno de que el dinero utilizado para financiar los pagos del SNAP de noviembre no estará disponible para otros importantes programas de asistencia nutricional", escribió la jueza del Circuito de Estados Unidos Julie Rikelman por el panel de tres jueces.

Pero Rikelman, que al igual que los otros jueces fue nombrada por un presidente demócrata, dijo que el tribunal no podía concluir que McConnell abusó de su discreción. Un fallo a favor de la administración habría provocado un "daño generalizado" al "dejar a decenas de millones de estadounidenses sin alimentos a medida que se acerca el invierno", escribió.

La Casa Blanca y el USDA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios formuladas a primera hora del lunes.

PRESTACIONES DEL SNAP CUESTAN ENTRE 8.500 Y 9.000 MILLONES DE DÓLARES AL MES

Los beneficios de SNAP se pagan mensualmente a los estadounidenses que califican cuyos ingresos son inferiores al 130% de la línea federal de pobreza. El beneficio mensual máximo para el año fiscal 2026 es de 298 dólares para un hogar de una persona y 546 dólares para un hogar de dos personas.

En un principio, la administración tenía previsto suspender por completo las prestaciones del SNAP en noviembre, alegando falta de fondos debido al cierre. Su costo mensual es de entre 8.500 y 9.000 millones de dólares.

Pero en una demanda presentada por un grupo de ciudades, organizaciones sin fines de lucro, un sindicato y un minorista de alimentos, McConnell dictaminó que la administración estaba obligada a utilizar fondos de emergencia para financiar parcialmente los beneficios del SNAP una vez que resolviera las "cargas administrativas y de oficina" de pagar los beneficios reducidos, o recurrir a fondos adicionales para pagar totalmente los beneficios del SNAP de noviembre.

El USDA optó el 3 de noviembre por utilizar únicamente fondos de contingencia, que proporcionarían 4.650 millones de dólares para cubrir las prestaciones.

Sin embargo, McConnell concluyó el jueves que el USDA no había tenido en cuenta que algunos estados podrían tardar semanas o meses en cambiar sus sistemas para procesar las prestaciones reducidas. Le ordenó que recurriera a un fondo de 23.350 millones de dólares utilizado para programas de nutrición infantil con el fin de proporcionar los 4.000 millones necesarios para compensar la diferencia.

Con información de Reuters