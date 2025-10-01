Líderes de la UE apoyan un "muro de drones" para repeler a Rusia tras violación de espacio aéreo

Cumbre de la UE en Copenhague

1 oct (Reuters) -Los líderes de la Unión Europea respaldaron el miércoles los planes para reforzar las defensas del bloque contra los drones rusos, reunidos en Copenhague días después de que las intrusiones en el espacio aéreo de aviones no tripulados sacudieron Dinamarca.

Las autoridades europeas han acusado a Rusia de violaciones descaradas del espacio aéreo de la región, como las recientes de aviones no tripulados sobre Polonia y de cazas sobre Estonia.

"Europa debe ser capaz de defenderse", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tras la cumbre de la UE.

"Tenemos que reforzar nuestra producción de drones, de capacidades antidrones, y esto incluye construir una red europea de medidas antidrones que puedan proteger y, por supuesto, también neutralizar la intrusión desde el exterior".

Los incidentes en el espacio aéreo europeo han puesto de relieve cómo los líderes de la UE han llegado a considerar a Rusia una gran amenaza para la seguridad de su continente tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022 y han acelerado los esfuerzos para reforzar sus defensas.

Dinamarca se ha abstenido de decir quién cree que es el responsable de los incidentes en su propio espacio aéreo de la semana pasada, que interrumpieron el tráfico aéreo en múltiples aeropuertos, pero Frederiksen ha sugerido que podría ser Moscú.

"Rusia intenta ponernos a prueba. Pero Rusia también intenta sembrar división y ansiedad en nuestras sociedades. No dejaremos que esto ocurra", dijo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La seguridad de la cumbre se reforzó con tropas y sistemas antidrones enviados por otros países europeos. Y se han prohibido todos los vuelos de drones sobre el país hasta el viernes.

Von der Leyen pidió el mes pasado lo que describió como un muro de drones -una red de sensores y armas para detectar, rastrear y neutralizar aviones no tripulados intrusos- para proteger el flanco oriental de Europa.

Con información de Reuters