De cárcel de narcos a parque infantil: la transformación de una de las sedes mexicanas del Mundial

Imagen de archivo. Autoridades mexicanas participan en la búsqueda de fosas comunes en el interior del ex penal de Topo Chico en Monterrey

Por Laura Gottesdiener y Daniel ​Becerril

MONTERREY, México, 9 jun (Reuters) - Una tarde reciente en el norte de México, una docena de niños jugaban al fútbol en un parque idílico, en el mismo lugar donde, ‌una década antes, 49 personas murieron ‌en una feroz batalla entre dos cárteles rivales que luchaban por el control de una de las cárceles más violentas de México.

El episodio, en el que muchos reclusos fueron asesinados a machetazos o golpeados con sillas, en la tristemente célebre prisión de Topo Chico, fue uno de los más sangrientos de la violencia que asoló el área metropolitana de Monterrey a principios de la década de 2010.

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La misma guerra contra el narcotráfico sigue asolando algunas zonas ​de México, lo que ⁠genera preocupación por la seguridad de los aficionados en el Mundial que arranca esta semana. ‌Guadalajara, donde en febrero miembros de cárteles incendiaron autos y levantaron barricadas ⁠en represalia por la captura, con el apoyo ⁠de Estados Unidos, de uno de los narcotraficantes más buscados, está especialmente en el punto de mira.

Pero en Monterrey, que será sede de cuatro partidos del Mundial, tanto residentes como turistas ⁠están más preocupados por el tráfico y la contaminación que por la seguridad. La ​seguridad pública ha mejorado drásticamente en los últimos 15 años, ‌gracias a una fuerte inversión en el rubro ‌y un auge económico generalizado que la han convertido en una de las ciudades ⁠más seguras de México.

Quizás ningún otro lugar represente mejor la transformación de la ciudad que el extenso parque de árboles, campos y áreas de juego llamado Parque Libertad, ubicado en el sitio de la antigua prisión de Topo Chico. La ciudad construyó el parque, inaugurado ​en 2021, en ‌varias etapas, añadiendo una nueva área de juegos y una cancha deportiva antes de la Copa Mundial.

"Se escuchaban los motines, detonaciones, helicópteros, patrullas en toda esta área", recordó Francisco Rodríguez, de 66 años, que ha vivido a pocas cuadras de la antigua prisión durante décadas.

Ahora, el contable jubilado, sale a correr con un ⁠grupo de corredores en el parque por las mañanas y se maravilla al ver a los niños jugando en la instalación mucho después del anochecer.

"Se ha visto un cambio muy notorio", dijo.

RESIDENTES SE ORGANIZAN PARA SALVAR EL PARQUE

Cuando las autoridades desmantelaron la prisión de 76 años de antigüedad en 2019, una de las últimas tareas fue inspeccionar el campo de fútbol de la prisión y el resto de las instalaciones en busca de tumbas clandestinas, aunque no se encontró ninguna.

Posteriormente, la ‌ciudad convirtió el lugar en un parque, y para residentes como Gala Jazmín Rojas Cruz, esto representó una oportunidad trascendental, especialmente para los niños del barrio.

"Yo de niña no tenía donde jugar", dijo la abogada de 30 años. Recordó lo peligroso que era hacerlo en la calle y cómo ella y otras familias a menudo se refugiaban cuando se oían disparos que alertaban a ‌los residentes de un motín en la cárcel.

"(Sabíamos que ) en ese momento estaban matando gente", agregó.

En 2023, las autoridades anunciaron la construcción prevista de un hospital infantil en los terrenos de la antigua ‌prisión. Pero el plan provocó ⁠una feroz resistencia por parte de los residentes, incluidos Rojas y Rodríguez, quienes organizaron protestas e interpusieron recursos legales que finalmente lograron preservar el Parque ​Libertad.

Para evitar futuros intentos de construir en el terreno, el grupo hizo campaña para que las autoridades lo declararan como área natural protegida. Los funcionarios estatales están ultimando los detalles del nuevo estatus del parque.

Con información de Reuters