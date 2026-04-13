Turquía dice que la OTAN debería restablecer sus relaciones con Trump en la próxima cumbre

Una bandera de la OTAN ondea en la base militar de Tapa, Estonia

​Turquía dijo el lunes que los aliados de la OTAN deberían aprovechar su cumbre de julio ‌en Ankara para restablecer ‌las relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump y prepararse para una posible reducción de la participación de Estados Unidos en la Alianza.

El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, dijo que Turquía creía que Trump asistiría a la cumbre de líderes de la OTAN ​los días 7 ⁠y 8 de julio debido a su "respeto personal" ‌por el presidente Tayyip Erdogan, pero añadió ⁠que entendía que, por lo ⁠demás, Trump se mostraba reacio a acudir a la reunión.

Trump lleva años criticando a la OTAN y la semana ⁠pasada amenazó con retirar a Estados Unidos ​de la alianza debido a la ‌negativa de los miembros europeos ‌a enviar buques para desbloquear el estrecho de Ormuz, ⁠cerca de Irán. Esto agravó la tensión dentro del bloque por sus planes anteriores de adquirir Groenlandia.

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Fidan dijo a la agencia estatal de noticias Anadolu ​que los ‌aliados habían considerado durante mucho tiempo las críticas de Trump como retórica, pero que ahora estaban planificando en torno a la posibilidad de una menor implicación de EEUU y reforzando ⁠sus propias capacidades defensivas.

"Los países de la OTAN deben convertir esta Cumbre de Ankara en una oportunidad para sentar las bases de una relación sistemática con Estados Unidos", dijo.

"Si se produce una retirada estadounidense de algunos mecanismos de la OTAN, debe haber un plan y un programa ‌para llevarla a cabo de forma gradual, de modo que nadie se quede desprotegido", añadió.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha declarado que comprendía las frustraciones de Trump con la alianza, pero que la "gran mayoría ‌de las naciones europeas" había colaborado con el esfuerzo bélico de Washington en Irán.

Un alto funcionario de la Casa Blanca ‌dijo a ⁠Reuters la semana pasada que Trump, como parte de su frustración con la OTAN, también ​había considerado la opción de retirar algunos efectivos estadounidenses de Europa.

Con información de Reuters