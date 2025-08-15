Los ucranianos de Kiev, desanimados ante la cumbre Trump-Putin

Activistas participan en una concentración frente a la embajada de Estados Unidos antes de la próxima reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, para concienciar sobre la difícil situación de miles de prisioneros de guerra que siguen en cautiverio ruso, en el contexto del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preparaba para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska el viernes, los ucranianos observaban el encuentro con cautela, temerosos de que el líder estadounidense pueda vender a Kiev en su intento de llegar a un acuerdo rápido con Moscú.

El presidente Trump, que ha puesto sus miras en asegurar una tregua en la guerra rusa en Ucrania que ya dura 3 años y medio, acordó la semana pasada celebrar la primera cumbre ruso-estadounidense desde 2021, poniendo fin bruscamente a los intentos occidentales de aislar al líder del Kremlin.

Las encuestas del Instituto Internacional de Sociología de Kiev muestran que los ucranianos desean tremendamente un acuerdo negociado para poner fin a los combates, pero también se opondrían a cualquier tregua asegurada con concesiones aplastantes.

Media decena de ucranianos entrevistados por Reuters en la plaza central de Kiev dijeron que no eran optimistas sobre la cumbre. Algunos dijeron que les preocupaba que no se tuvieran en cuenta los intereses de Kiev.

"No me fío de Trump. Hoy dice una cosa, mañana otra. Pasado mañana, otra cosa, dentro de cinco días, otra. Por lo tanto, no tengo fe en él", dijo Anna Sherstniova, contable de 47 años.

Trump ha dicho que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra requerirá concesiones territoriales por ambas partes, y que le gustaría ver una reunión siguiente entre Putin y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Valeri Kucherenko, veterano de guerra de 31 años, se mostró igualmente pesimista, en declaraciones a Reuters en la pizzería que ha montado en la localidad de Bila Tserkva, a las afueras de la capital.

Kucherenko perdió ambas manos a causa de las heridas que sufrió al asaltar una posición rusa en el frente oriental en 2023.

"Espero la paz en nuestros términos, pero todos somos adultos y entendemos que no es tan sencillo. Putin y Trump pueden llegar a un acuerdo, pero no será a nuestro favor. Este escenario no nos convendrá", dijo.

"Somos ucranianos y defenderemos nuestros derechos hasta el final."

Con información de Reuters