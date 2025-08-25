Cultura y tradición: Formosa avanza en los preparativos para la 41° edición de la Fiesta Nacional del Pomelo

La provincia de Formosa se prepara para la 41° edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre en Laguna Blanca. El evento contará con una variada propuesta cultural, artística y productiva, y es organizado por el Gobierno provincial junto al Municipio local y el Concejo Deliberante, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. La convocatoria está abierta a feriantes y emprendedores de toda la región.

Las inscripciones para puestos gastronómicos, artesanales y comerciales estarán abiertas del lunes 25 al viernes 29 de agosto en el Polideportivo de Laguna Blanca, mientras que en la Capital y otras localidades del interior podrán realizarse entre el 1 y el 5 de septiembre. Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, una foto carnet 4x4 y, en el caso de los gastronómicos, certificado de manipulación de alimentos. Los espacios disponibles serán al aire libre, de 3x3 metros, por lo que se recomienda contar con gazebo.

En diálogo con NEA HOY, la directora de Promoción del Ministerio de Turismo, Mónica Ojeda, señaló que se trabaja en forma conjunta con la Dirección de Transporte para coordinar la frecuencia de las salidas y los móviles que estarán disponibles para visitar Laguna Blanca: "Queremos resaltar la magnitud de esta fiesta nacional, es una de las más importantes que tiene la provincia, donde se pone en valor todo el trabajo del Gobierno provincial, como también de nuestros emprendedores y empresas privadas que estarán mostrando el desarrollo productivo".

Una fiesta esperada por todos los formoseños

Ojeda aseguró que participarán diversos organismos provinciales, así como empresas privadas interesadas en sumarse, con inscripciones libres y gratuitas, teniendo en cuenta la actual situación económica del país. Además, destacó que desde el Gobierno provincial consideran que “es el momento de darle la oportunidad a todos de mostrar lo que hacen”.

La encargada explicó que, como cada año, el evento se realizará en el Polideportivo Municipal Evita de Laguna Blanca, con entrada libre y gratuita. Contará con espectáculos musicales y la tradicional expo-feria gastronómica, artesanal, institucional y comercial. Además, la organización adelantó que el sábado 13 se presentará la artista Nicki Nicole, una de las cantantes más reconocidas del momento.

Entre las personalidades que también dirán presente se encuentran la cantante folklórica Soledad Pastorutti, la banda de rock Kapanga y el grupo folklórico Ahyre, oriundos de Salta y con amplia trayectoria nacional. Asimismo, participarán Iván Ruíz, Ángelo Aranda, Christian Herrera, Hernán Arias, Nacho y Juanse, y Dalma Ferreira, desde Paraguay. El domingo 14 se realizará la exhibición de las mejores tropillas del país, destrezas gauchas y un patio gastronómico con destacados artistas locales y emprendedores.