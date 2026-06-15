Crudo toca mínimo en tres meses tras acuerdo EEUU-Irán para reabrir estrecho de Ormuz

Una imagen tomada desde un dron muestra los barcos en el estrecho de Ormuz, vista desde Musandam

Por Seher Dareen y ​Anushree Mukherjee

LONDRES, 15 jun (Reuters) - Los precios del petróleo caían el lunes a su nivel más bajo en tres meses después de que el ‌presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciaran que habían alcanzado un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto y reanudar el tráfico por el estrecho de Ormuz.

* Los futuros del crudo Brent cedían 4,47 dólares, o un 5,1%, a 82,86 dólares el barril a las 1234 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 79,98 ​dólares, con una caída ⁠de 4,90 dólares, o un 5,8%. Ambos contratos retrocedían el lunes ‌a sus niveles más bajos desde el 10 de marzo, ⁠tras desplomarse más de un 3% el ⁠viernes.

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* Estados Unidos e Irán firmarán un memorando de entendimiento en Suiza el viernes, según el primer ministro de Pakistán, cuyo país ha actuado como ⁠mediador. Trump afirmó el domingo que el estrecho de Ormuz estaría ​abierto "sin peaje" y que también terminaría el bloqueo naval ‌estadounidense de los puertos iraníes.

* La ‌agencia de noticias semioficial iraní Mehr informó de que el borrador ⁠del acuerdo preveía la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días según las condiciones iraníes.

* "Llevará tiempo que el petróleo se acerque al nivel anterior a la crisis. Las estimaciones sobre la reanudación total ​del tráfico ‌varían entre semanas y meses", afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

* "Por lo tanto, los inversores financieros se están limitando a anticipar el suministro físico futuro, de ahí la actual caída de los precios del petróleo. La lenta reanudación probablemente provocará ⁠un déficit de suministro a lo largo de 2026".

* El mundo ha perdido millones de barriles de suministro de petróleo y gas desde que la guerra cerró el estrecho de Ormuz, un cuello de botella para una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado, durante más de tres meses.

* Los inversores también observan con cautela la rapidez con la que los ‌productores de Oriente Medio pueden reanudar la producción y las exportaciones de petróleo tras los daños causados por la guerra, y si entrarán más buques en la región.

* "Si tenemos en cuenta que el rango previo a la guerra se situaba entre 60 y 70 dólares para el Brent, esperaría que el nuevo ‌precio mínimo se haya elevado desde los 60 dólares de diciembre/enero, quizá hasta los 75 u 80 dólares en el futuro, con cierto riesgo al alza", afirmó ‌el analista de ⁠Saxo Bank, Ole Hansen.

* El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó que se negociaría un acuerdo más ​amplio durante un periodo de alto el fuego de 60 días.

Con información de Reuters