Rusia mantiene sus exigencias: retirada total de Ucrania de las regiones que Moscú reclama

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión sobre asuntos económicos en Moscú, Rusia

Rusia afirmó el miércoles que su postura sobre el fin de la guerra en Ucrania no ha cambiado desde que el presidente Vladímir Putin expuso sus condiciones el año pasado: la retirada total de las fuerzas de Kiev de regiones ucranianas clave y el abandono de sus ambiciones de integrarse en la OTAN.

Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen previsto reunirse el viernes en Alaska, en la primera cumbre ruso-estadounidense desde 2021, para discutir los esfuerzos para poner fin a la guerra. Trump ha dicho que ambas partes tendrán que intercambiar algunos de los territorios que actualmente poseen para que esto suceda.

Rusia controla actualmente el 19% de Ucrania, incluida toda Crimea, toda Lugansk, más del 70% de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, y porciones de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Después de que algunos medios de comunicación informaran de que Washington entendía que Putin estaba dispuesto a ceder en sus demandas territoriales, el portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexéi Fadeev, respondió a preguntas de la prensa sobre si la postura de Rusia había cambiado o no.

"La posición de Rusia no ha cambiado y fue expresada en esta misma sala hace poco más de un año, el 14 de junio de 2024", dijo Fadeev, refiriéndose a un discurso que Putin pronunció entonces en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En aquel momento, en sus comentarios públicos más completos hasta la fecha sobre la forma de un posible acuerdo, el jefe del Kremlin expuso sus exigencias, incluida la retirada de las tropas ucranianas de las zonas de Donetsk, Zaporiyia y Jersón que aún controlan.

Putin también dijo que Kiev tendría que notificar oficialmente a Moscú que abandonaba sus planes de unirse a la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos, y que tenía la intención de permanecer neutral y no alineada.

Además, Putin dijo que tendrían que garantizarse los derechos y libertades de los rusoparlantes en Ucrania, y las "realidades" de que Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón formaban ahora parte de Rusia.

Putin ha dicho que sus condiciones también tendrían que reflejarse en acuerdos internacionales. En su discurso de 2024, Ucrania rechazó sus exigencias por considerarlas un ultimátum absurdo.

Ucrania ha dicho en repetidas ocasiones que nunca reconocerá la ocupación rusa de su territorio, y la mayoría de los países reconocen el territorio ucraniano dentro de sus fronteras de 1991. Según las actuales líneas del frente, la exigencia de Putin supondría que Ucrania cediera a Rusia 21.000 kilómetros cuadrados adicionales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que Rusia debe aceptar un alto el fuego antes de discutir asuntos territoriales. Rechazaría cualquier propuesta rusa de que Ucrania retire sus tropas de la región oriental del Dombás y ceda sus líneas defensivas.

(Reportaje de Dmitry Antonov; Redacción de Guy Faulconbridge y Anastasia Teterevleva; Edición de Mark Trevelyan)