EN VIVO
CRISIS

Rusia dice que la cooperación europea con Ucrania en drones muestra su implicación en la guerra

17 de abril, 2026 | 08.47

El Kremlin afirmó el viernes que ‌los países ‌europeos se estaban involucrando cada vez más en la guerra de Ucrania, haciendo referencia a una advertencia del Ministerio ​de Defensa ⁠ruso sobre las instalaciones ‌de fabricación de ⁠drones en todo ⁠el continente y en Reino Unido. 

El Ministerio de Defensa ⁠advirtió el miércoles ​contra los planes ‌europeos de intensificar ‌el suministro de drones ⁠a Ucrania y publicó una lista de fábricas y empresas que, ​según ‌afirma, fabrican drones o componentes para drones.

En ella figuraban instalaciones en Reino Unido, ⁠Alemania, España, Italia, Israel y Polonia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El expresidente ruso Dmitri Medvédev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo en una publicación ‌posterior en la red social X que la lista publicada por el ejército equivalía, en la práctica, ‌a una lista de posibles objetivos para las fuerzas ‌armadas ⁠rusas.

Con información de Reuters

Trending
Mundial 2026
Los tres árbitros argentinos que fueron designados por la FIFA para el Mundial 2026
Las más vistas