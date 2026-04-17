Rusia dice que la cooperación europea con Ucrania en drones muestra su implicación en la guerra

FOTO DE ARCHIVO: Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, pronuncia un discurso durante una ceremonia con motivo del Día del Constructor Naval en San Petersburgo, Rusia

El Kremlin afirmó el viernes que ‌los países ‌europeos se estaban involucrando cada vez más en la guerra de Ucrania, haciendo referencia a una advertencia del Ministerio ​de Defensa ⁠ruso sobre las instalaciones ‌de fabricación de ⁠drones en todo ⁠el continente y en Reino Unido.

El Ministerio de Defensa ⁠advirtió el miércoles ​contra los planes ‌europeos de intensificar ‌el suministro de drones ⁠a Ucrania y publicó una lista de fábricas y empresas que, ​según ‌afirma, fabrican drones o componentes para drones.

En ella figuraban instalaciones en Reino Unido, ⁠Alemania, España, Italia, Israel y Polonia.

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El expresidente ruso Dmitri Medvédev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo en una publicación ‌posterior en la red social X que la lista publicada por el ejército equivalía, en la práctica, ‌a una lista de posibles objetivos para las fuerzas ‌armadas ⁠rusas.

Con información de Reuters