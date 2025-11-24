EEUU y Ucrania trabajan en un plan de paz "refinado" para poner fin a la guerra con Rusia

FOTO DE ARCHIVO. Un bombero trabaja en el lugar del ataque de un dron ruso, en el transcurso del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania

A, 24 nov (Reuters) -Estados Unidos y Ucrania prosiguieron el lunes las conversaciones en Suiza para llegar a un plan de paz aceptable para ambas partes, tras acordar modificar una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraron una lista de deseos del Kremlin.

Washington y Kiev dijeron en un comunicado conjunto que habían redactado un "marco de paz refinado" tras un primer día de conversaciones en Ginebra el domingo, aunque no proporcionaron detalles concretos.

Estados Unidos sorprendió a Kiev y a los países europeos con un plan de paz de 28 puntos la semana pasada, dando a Ucrania hasta el jueves para acordar un marco que pusiera fin a la guerra más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Tras las conversaciones del domingo, no se hizo pública ninguna declaración sobre cómo se abordarían en el plan revisado cuestiones polémicas como la forma de garantizar la seguridad de Ucrania frente a futuras amenazas rusas y cómo financiar la reconstrucción del país. El presidente Volodímir Zelenski dijo que las negociaciones seguían en curso.

KIEV SIGUE BUSCANDO COMPROMISOS, DICE ZELENSKI

"Todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, para buscar compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten", dijo Zelenski a través de una conexión de vídeo desde otra cumbre de aliados de Ucrania en Suecia.

Zelenski afirmó que Rusia debe pagar por la guerra en Ucrania y que es crucial tomar una decisión sobre el uso de los activos rusos congelados.

"En este momento, estamos en un momento crítico y estamos trabajando con Estados Unidos, los socios europeos y muchos otros para definir los pasos que pueden poner fin a la guerra de Rusia contra nosotros, contra Ucrania, y traer seguridad real."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido la presión sobre Ucrania para alcanzar un acuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, que encabezó la delegación estadounidense durante las conversaciones del domingo, dijo que el plazo para llegar a un acuerdo antes del jueves podría no ser inamovible.

Zelenski podría viajar a Estados Unidos esta misma semana para discutir los aspectos más delicados del plan con Trump, según fuentes familiarizadas con el asunto.

La propuesta inicial de 28 puntos presentada por Estados Unidos la semana pasada pedía a Ucrania que cediera más territorio, aceptara límites a su ejército y abandonara sus ambiciones de entrar en la OTAN, exigencias rusas que los ucranianos rechazan desde hace tiempo.

"El plan especial de Trump es, en general, una capitulación para Ucrania", dijo Anzhelika Yurkévich, una funcionaria de 62 años en Kiev. "Creo que el pueblo ucraniano no estará de acuerdo. Aunque firmen, (los puntos del plan) tienen que aplicarse, el pueblo ucraniano será quien lo haga. Y no está de acuerdo con esto".

El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, dijo que Ucrania mantiene sus líneas rojas, insistiendo en que la pertenencia a la UE y la OTAN deben ser elementos de las garantías de seguridad de Ucrania y de cualquier plan de paz.

El plan original sorprendió incluso a algunos altos cargos estadounidenses. Dos fuentes dijeron el sábado que fue elaborado en una reunión en octubre en Miami que incluyó al enviado especial Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y Kirill Dmitriev, un enviado ruso que está bajo sanciones de Estados Unidos.

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, fue golpeada por lo que las autoridades dijeron que fue un ataque masivo con drones que mató a cuatro personas el domingo.

Con el humo saliendo de los escombros, se vio a un hombre agachado sosteniendo la mano de un cadáver.

"Había una familia, había niños", dijo Ihor Klimenko, comandante de la Cruz Roja del equipo de respuesta de emergencia en Járkov. "No puedo decir cómo, pero los niños están vivos, gracias a Dios, el hombre está vivo. La mujer murió, por desgracia".

EUROPA EMITE UNA CONTRAPROPUESTA

Los congresistas demócratas han criticado el plan de paz por considerarlo esencialmente una lista de deseos de Rusia, pero Rubio ha insistido en que Washington fue el autor del plan con aportaciones de ambos bandos de la guerra.

Los aliados europeos afirmaron que no participaron en la elaboración del plan original y publicaron una contrapropuesta que suavizaría algunas de las concesiones territoriales propuestas e incluiría una garantía de seguridad al estilo de la OTAN por parte de Estados Unidos para Ucrania en caso de ser atacada.

Algunos dirigentes de la UE se reunirán el lunes en Luanda, al margen de la cumbre UE-Unión Africana, y otros lo harán por videoconferencia.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo que las conversaciones para modificar el plan de 28 puntos habían supuesto un "éxito decisivo" para los europeos.

"Todas las cuestiones que conciernen a Europa, incluidas las relativas a la OTAN, han sido eliminadas de este plan: se trata de un éxito decisivo que logramos ayer", dijo Wadephul a la radio Deutschlandfunk, sin ofrecer detalles concretos.

"Estaba claro desde el principio, como hemos dicho en repetidas ocasiones, que cualquier acuerdo no debe alcanzarse por encima de las cabezas de europeos y ucranianos", añadió.

Las fuerzas rusas han ido ganando terreno poco a poco en algunas regiones, mientras que las instalaciones ucranianas de electricidad y gas han sido bombardeadas por ataques de drones y misiles, dejando a millones de personas sin agua, calefacción y electricidad durante horas cada día.

Con información de Reuters