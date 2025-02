En medio de la crisis energética, el Gobierno Nacional paralizó las obras para rehabilitar en Formosa la línea Guarambaré-Clorinda

El Gobierno Nacional suspendió las obras de rehabilitación de la Línea de Alta Tensión (LAT) 220 kV Guarambaré-Clorinda, ubicada en la provincia de Formosa, una medida que generó preocupación en especialistas y autoridades provinciales. La decisión fue confirmada por la Subsecretaría de Energía de la Nación, que argumentó que el "estrés financiero" del Estado impide continuar con la inversión necesaria.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, su titular, José Leonardo Gialluca, expresó su preocupación por las consecuencias que esta paralización podría traer al sistema eléctrico del norte del país. Según el funcionario, la falta de inversión y previsión en infraestructura energética ya provoca cortes recurrentes en la región.

En 2024, advirtió a la Secretaría de Energía sobre la necesidad de reforzar el sistema de transporte eléctrico y garantizar una generación suficiente para abastecer la demanda creciente. Sin embargo, la falta de acción en este sentido mantiene a la región en una situación de vulnerabilidad, con colapsos de tensión que obligan a depender de la importación de energía desde Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta dependencia podría generar complicaciones ante cualquier falla en las líneas de transmisión principales.



Consecuencias de la suspensión de obras en la línea Guarambaré-Clorinda

La decisión de paralizar las obras fue notificada a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), al Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico (FOTAE) y a la Comisión de Obras N.º 1 de la Secretaría de Energía.

Por su parte, el gerente general de TRANSNEA S.A., Osvaldo Carlos Iglesias, subrayó que la LAT Clorinda-Guarambaré opera como una línea de reserva estratégica, lo que permite el ingreso de energía desde Paraguay en momentos críticos. Ante la suspensión de los trabajos, solicitó a la Subsecretaría de Energía que reconsidere la medida y relance el proceso licitatorio con la asignación de recursos necesarios para evitar un posible colapso energético en la región.

Este panorama se da en un contexto de crisis energética a nivel nacional. A pesar de que Argentina cuenta con Vaca Muerta, una de las reservas de gas más grandes del mundo, las altas temperaturas obligaron al país a importar gas a precios elevados, lo que impacta en las tarifas que deben abonar los usuarios residenciales y comerciales.

La suspensión de la rehabilitación de la LAT Clorinda-Guarambaré se suma a estas dificultades y podría agravar aún más la situación en el norte del país, con el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico y una mayor presión sobre el sistema energético nacional.

Formosa y el corte masivo de energía

Una muestra cabal de las consecuencias del desfinanciamiento en obras de energía ocurrió hace pocos días, cuando en medio de la ola de calor que asoló al país se produjo un corte masivo de energía eléctrica que perjudicó a provincias como Formosa, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca y Tucumán. En comunicación con El Destape 1070, el gerente de la empresa estatal energética Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), Benjamín Villalba, indicó que la provincia estuvo alrededor de tres horas sin suministro eléctrico en plena tarde, cuando las temperaturas superaban los 40°. Asimismo, apuntó contra Nación por la falta de mantenimiento del sistema eléctrico en todo el país.

"El récord histórico de consumo de energía eléctrica en la República Argentina fue en febrero de 2024, con 30.000 megavatios (MW). Ayer tuvimos 28.584 MW y el sistema fue un desastre, todavía no llegamos al pico de consumo y ya tenemos ese tipo de fallas en toda la Argentina. Prácticamente la mitad del país entró en colapso crítico", destacó el directivo de REFSA. Consultado por cómo se vio afectada Formosa por el corte masivo, Villalba detalló: "El interior estuvo casi tres horas sin luz, con temperaturas de entre 45° y 47°. Y nosotros somos electrodependientes, no tenemos ningún otro tipo de energía que no sea la eléctrica".

Luego de varias horas sin suministro eléctrico la situación en el norte del país comenzó a normalizarse, pero a continuación fue el turno del AMBA, en donde se contabilizaron más de 40.000 hogares sin luz. "Todo esto es porque no hubo ningún tipo de mantenimiento durante un año entero en la generación, el transporte, las líneas de alta tensión. Estos son los resultados de la improvisación del Gobierno nacional", criticó Villalba de forma lapidaria, y puntualizó: "Nosotros advertimos los problemas que estamos teniendo, no solo en Formosa, sino en la región. Hay problemas de suministro. Ayer el presidente estuvo hablando en los medios, pero nadie le preguntó por qué la mitad de la República Argentina se quedó sin energía. Hay que avisarle que las industrias no funcionan si no hay energía".

Para finalizar, el gerente de REFSA adelantó que el pronóstico indica que las altas temperaturas seguirán asolando a la provincia durante el resto de la semana, lo cual incrementa el riesgo de nuevos cortes de suministro. "Estamos alertando a la población que de 13 a 17 horas seguramente va a haber problemas de suministro eléctrico. Los bajones son tan grandes que queman electrodomésticos, así que la gente se ve doblemente perjudicada: no solo se queda sin luz, sino que se queda sin heladera o sin aire, o pierde la mercadería. Los lácteos, por ejemplo, no aguantan 3 horas sin refrigerar en esta zona, con 40 y pico de grados", concluyó Villalba.