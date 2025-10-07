La policía británica desmantela una banda que enviaba miles de móviles robados a China

Agentes de policía caminan cerca del castillo de Windsor el día de la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump al Reino Unido, en Windsor, Reino Unido

oct (Reuters) -La policía londinense ha desarticulado una banda delictiva sospechosa de introducir 40.000 teléfonos móviles robados en China, es la mayor operación contra el robo de teléfonos realizada hasta la fecha, que se ha saldado con 46 detenciones en las dos últimas semanas.

La banda podría estar detrás de cerca del 40% de todos los robos de móviles en Londres, según la policía, que al igual que otras ciudades del mundo ha visto un aumento en el número de dispositivos robados en los últimos años, impulsado por un lucrativo mercado internacional y facilitado por las rápidas escapadas en bicicletas de motor.

La policía informó el martes en un comunicado de que la investigación comenzó el año pasado, cuando se descubrió una caja que contenía alrededor de mil iPhones en un almacén cercano al aeropuerto de Heathrow en Londres, cuando estaba siendo enviada a Hong Kong.

TELÉFONOS DE APPLE EN EL PUNTO DE MIRA POR SU VALOR DE REVENTA

El grupo tenía como objetivo específico los productos de Apple por su rentabilidad en el extranjero, según la policía, que descubrió que les pagaban hasta 300 libras (403,02 dólares) por cada teléfono Apple, que podía venderse por hasta 5.000 dólares en China.

"Se trata de la mayor ofensiva contra el robo y el hurto de teléfonos móviles en Reino Unido", dijo el comandante de policía Andrew Featherstone.

"Hemos desmantelado redes delictivas a todos los niveles, desde ladrones callejeros hasta grupos internacionales de delincuencia organizada que exportan decenas de miles de dispositivos robados cada año".

De las decenas de detenciones, once se produjeron cuando los agentes persiguieron a bandas que robaban furgonetas de mensajería que repartían el nuevo iPhone 17, mientras que dos hombres de unos 30 años fueron arrestados como sospechosos de blanqueo de dinero tras encontrarse 40.000 libras en efectivo en una tienda de telefonía del norte de Londres.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que el robo de móviles se estaba produciendo a "escala industrial" e instó a los fabricantes de teléfonos como Apple y Samsung a tomar más medidas para bloquear el uso de teléfonos robados.

"Los delincuentes ganan millones reutilizando móviles robados y vendiéndolos en el extranjero, y muchos de ellos siguen teniendo acceso a servicios en la nube. Es sencillamente demasiado fácil y demasiado rentable", dijo.

(1 dólar = 0,7444 libras)

Con información de Reuters