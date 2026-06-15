Corte Suprema EEUU examinará apelación de Trump por detención prolongada de algunos inmigrantes

FOTO DE ARCHIVO: El edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.

La Corte ​Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes examinar una apelación presentada por el Gobierno del presidente Donald Trump en un caso relativo a la legalidad de someter a determinados inmigrantes condenados, con procedimientos de expulsión pendientes, a una detención ‌prolongada sin audiencias que les permitan pedir la ‌libertad bajo fianza.

La administración apeló la sentencia de un tribunal inferior que dictaminó que el derecho al debido proceso de la Constitución de Estados Unidos prohíbe la detención "irrazonablemente prolongada" sin audiencia de los ciudadanos no estadounidenses que se enfrentan a la deportación tras haber sido condenados por determinados delitos.

Esa sentencia afectaba a dos inmigrantes en Nueva York: uno que se declaró culpable de agresión y otro condenado por abusar sexualmente de un menor.

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Se espera que el tribunal escuche los argumentos del caso durante su próximo período de sesiones, que comienza en octubre.

La controversia se deriva de la detención por parte del Gobierno de dos hombres no estadounidenses que ​fueron condenados por delitos graves con agravantes ⁠mientras residían en Estados Unidos como residentes permanentes legales, también conocidos como titulares de la tarjeta verde.

La ley federal de ‌inmigración exige a las autoridades detener y solicitar la deportación de los no ciudadanos estadounidenses que sean ⁠condenados por un delito grave con agravantes y otros delitos graves, o ⁠acusados de terrorismo.

Tras varios meses de detención, cada uno de ellos presentó una acción legal denominada petición de hábeas corpus ante un tribunal federal, en la que impugnaban la legitimidad de su detención y alegaban que tenían derecho a una audiencia para determinar ⁠si reunían los requisitos para ser puestos en libertad bajo fianza. Ambos hombres fueron detenidos durante el primer mandato ​presidencial de Trump.

Uno de los titulares de la tarjeta verde, un dominicano identificado en los ‌documentos judiciales como G.M., se convirtió en residente permanente legal ‌en 2011 y, cuatro años más tarde, se declaró culpable en Nueva York de agresión, según los documentos judiciales. Fue ⁠detenido en 2020.

En 2021, un juez federal denegó su petición de hábeas corpus. G.M. fue puesto en libertad posteriormente, en 2022, tras 21 meses de detención, debido a la preocupación por la propagación del COVID.

El otro hombre, un ciudadano jamaicano llamado Carol Black, se convirtió en residente permanente legal en 1983. En 2000, fue condenado en Nueva York por abusar sexualmente de un niño menor ​de 11 años, según ‌los documentos judiciales. Citando sus antecedentes penales, las autoridades federales de inmigración detuvieron a Black en 2019.

Otro juez federal aceptó la petición de Black en 2020 y ordenó una audiencia de fianza. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza de 15.000 dólares.

Tras apelar inicialmente la orden de deportación dictada contra él por un juez, Black y su esposa abandonaron Estados Unidos en 2025 y no tienen intención de regresar, según documentos judiciales. Por este ⁠motivo, su abogado argumentó en un escrito presentado ante la Corte Suprema que el caso de Black debería considerarse sin objeto.

Durante las apelaciones de sus casos, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, dijo que no era razonable que Black hubiera permanecido detenido durante siete meses y G.M. durante casi dos años sin la posibilidad de optar a la libertad bajo fianza, aunque dicho tribunal no llegó a establecer un plazo estricto para tales detenciones.

En estos dos casos, según el Segundo Circuito, la garantía del debido proceso establecida en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos daba derecho a los hombres a una audiencia de fianza.

El ‌Segundo Circuito también señaló que, si el Gobierno pretende mantener la detención en estas circunstancias, debe demostrar con pruebas claras y convincentes que el detenido presenta riesgo de fuga o supone un peligro para la comunidad.

La abogada de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Cecillia Wang, que representa a los dos hombres, dijo: "La corte de apelaciones ha acertado, y defenderemos nuestros principios fundamentales de debido proceso ante la Corte Suprema".

"La Constitución nos protege a todos, independientemente de nuestra situación migratoria, de ser encerrados sin el debido proceso", dijo Wang. "(El Servicio ‌de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) no puede detener a inmigrantes —separando a las familias y aislando a las personas de sus comunidades— durante meses o incluso años sin una audiencia de fianza".

La Corte Suprema ha respaldado a Trump en varias sentencias relacionadas con la ‌inmigración dictadas con carácter de ⁠urgencia desde su regreso a la presidencia, entre ellas la que le permite deportar a migrantes a países distintos del suyo y revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de inmigrantes venezolanos.

También se ​espera que el tribunal se pronuncie a finales de junio sobre la legalidad de la directiva de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y sobre la intención de la Administración de revocar las protecciones legales temporales de más de 350.000 haitianos y unos 6.100 sirios que viven en Estados Unidos.

Con información de Reuters