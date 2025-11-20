El gobierno de Formosa refuerza sus acciones de cuidado ambiental en el Bañado La Estrella: los detalles

Desde el área ambiental de la provincia de Formosa destacaron el balance positivo de las políticas aplicadas en el Bañado La Estrella, sobre la Ruta Provincial Nº 28, una de las reservas hídricas más importantes de la provincia, donde ya se encuentran en funcionamiento los contenedores ecológicos instalados por el municipio y diseñados y construidos por estudiantes de la EPET Nº 1 para el Vertedero del Bañado

Los visitantes ya utilizan los nuevos contenedores y comenzaron a clasificar residuos que antes quedaban tirados en la zona o llegaban al bañado. En los primeros relevamientos se registró la recolección de latas, botellas de plástico, vidrios, envoltorios y otros desechos.

Un programa para cuidar el territorio

“Esto demuestra la importancia de dar a conocer nuestros hermosos paisajes. Porque cuando los jóvenes conocen, aman; y cuando aman, cuidan. Tal como nos recuerda siempre el gobernador Gildo Insfrán: nadie ama lo que no conoce y nadie cuida lo que no ama. Este es el fruto de ese camino”, expresó Pablo Córdoba, el director del programa Guardianes de Formosa. Cabe destacar, que este proyecto nace a partir del trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de Formosa y aplica a los distintos niveles.

Asimismo, destacó el trabajo en conjunto y la articulación con el Estado de Insfrán: “Este resultado es posible gracias al Estado presente y al Modelo Formoseño que impulsa nuestro gobernador, el doctor Insfrán: un modelo que articula a los organismos del Estado con las instituciones educativas y las comunidades locales, siempre pensando en las nuevas generaciones”.

Más sector se compromenten con el ambiente

También formó parte la Dirección Provincial de Vialidad quién brindó la logística, coordinación y apoyo territorial del programa. Asimismo, la Comisión de Fomento de Posta Cambio Zalazar es la responsable del retiro periódico de los residuos y del mantenimiento de la zona.

A este proyecto, cabe destacar que también la empresa de transporte Nueva Godoy se sumó donando los tachos de aceite reciclados utilizados para construir los contenedores y aportando además un colectivo para el traslado de los estudiantes hacia el Bañado La Estrella.

En el programa además se fijaron objetivos en los que se busca que los propios estudiantes formoseños sean guardianes de los terriotorios locales.