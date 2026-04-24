Con una inversión de $3.920, Kicillof inauguró un nuevo espacio de atención primaria y reforzó su red sanitaria

Tras una inversión de $3.920 millones, el gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de un Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario en Avellaneda. Durante el acto, el mandatario provincial vinculó la inauguración con el contexto nacional y remarcó el rol de la gestión bonaerense en la ampliación del sistema sanitario.



"Mientras el Gobierno nacional paraliza las obras y desfinancia todos los programas vinculados a la salud, en la Provincia se inaugura un nuevo centro de atención primaria para traer bienestar a los vecinos y vecinas de Dock Sud", sostuvo el gobernador, quien estuvo acompañado por el ministro de Salud Nicolás Kreplak, el intendente Jorge Ferraresi y el doctor Oscar Fariña.

En esa línea, reforzó una mirada de la salud como derecho: "Nosotros estamos convencidos que la salud no puede ser para unos pocos: por eso si Milei deja sin medicamentos a millones de personas, aquí redoblamos los esfuerzos para dar respuestas a todos y todas las bonaerenses".

La obra de la provincia

El nuevo centro se enmarca en una estrategia de gestión pública orientada a fortalecer la atención primaria como herramienta clave dentro del sistema. Al respecto, el mandatario bonaerense aseguró que desde la gobernación se propusieron ampliar la red de Centros de Atención Primaria para que la salud "esté en los barrios, cerca de las casas y los clubes, promoviendo la prevención y los cuidados”.

El centro de una superficie de 400 metros cuadrados está equipado con seis consultorios de atención general, servicios especializados en odontología y ginecología, un vacunatorio, salón de usos múltiples y dependencias administrativas, garantizando una respuesta integral a las necesidades de la comunidad.

Durante la inauguración, las autoridades provinciales y locales ratificaron la decisión de continuar expandiendo la red de atención primaria a pesar de las dificultades del contexto nacional. Se destacó que estos espacios permiten transformar el derecho a la salud en una realidad concreta, además de promover un enfoque de bienestar físico, psíquico y social orientado al desarrollo humano y al acceso universal para todos los vecinos.

El establecimiento, que llevará el nombre del doctor Fariña, beneficiará a más de 4.000 vecinos de Villa Inflamable y apunta a consolidar un modelo de cercanía en el acceso a la atención médica. Finalmente, contrastar los modelos de gestión y concluyó: “El futuro no se construye con crueldad ni con un ajuste perpetuo, se construye garantizando derechos y progreso para todos y todas”.