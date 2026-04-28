FOTO DE ARCHIVO. Los fans de Taylor Swift se reúnen en la Corneliusgasse, tras la confirmación por parte del Gobierno de un ataque planeado en el recinto y la cancelación de los conciertos de la cantante en Viena, Austria

El juicio contra un joven de 21 años acusado de planear un ataque islamista en un concierto de Taylor ‌Swift en 2024, que fue ‌frustrado en el último momento, comienza este martes, y su abogada dijo que se declarará culpable de los principales cargos.

El acusado, un austriaco identificado como Beran A, fue detenido el 7 de agosto de 2024, el día antes del primero de los tres conciertos previstos de la estrella del pop estadounidense en Viena. Las tres ​fechas fueron canceladas, ⁠para consternación de los fans.

El juicio en Wiener Neustadt, una localidad ‌cercana a Viena, se centrará en algo más ⁠que ese ataque planeado.

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Beran A, quien según ⁠la fiscalía juró lealtad al Estado Islámico, también está acusado, junto con el ciudadano eslovaco Arda K, de planear ataques en Oriente Medio ⁠que no llegaron a llevarse a cabo, y de ​ayudar a un tercer hombre que ha sido ‌detenido como sospechoso de perpetrar un ‌ataque con arma blanca en La Meca.

"Se declara culpable en ⁠relación con todo el asunto de Taylor Swift", afirmó la abogada de Beran A, Anna Mair, y añadió que se declarará inocente de las demás acusaciones.

Arda K se declarará culpable de viajar a ​Estambul con ‌la intención de llevar a cabo un ataque que no llegó a consumar, según declaró su abogado, David Jodlbauer.

La fiscalía acusa a Beran A de obtener instrucciones en internet sobre cómo fabricar bombas de metralla del tipo utilizado por ⁠el Estado Islámico, de producir una pequeña cantidad del explosivo peróxido de triacetona y de intentar comprar armas ilegalmente para el ataque planeado.

Se le imputan varios delitos relacionados con el terrorismo, así como pertenencia a una organización criminal y proferir amenazas graves, y se enfrenta a una pena de entre 10 y 20 años de prisión si es declarado ‌culpable.

La fiscalía alega también que los dos y el tercer hombre habían planeado llevar a cabo un ataque cada uno en Oriente Medio antes de los conciertos de Swift, en marzo de 2024: Beran A en Dubái, Arda K en Estambul y el tercer hombre en ‌La Meca.

Aunque cada uno viajó a las ciudades asignadas, se cree que solo el tercer hombre llevó a cabo un atentado: fue detenido como sospechoso ‌de apuñalar a ⁠un agente de seguridad en la Gran Mezquita de La Meca. Sigue detenido en Arabia Saudí.

El martes ​es el primero de los cuatro días previstos para el juicio. El último es el 21 de mayo, y no está claro si se necesitarán más.

(Edición de Alison Williams; editado en español por Patrycja Dobrowolska)