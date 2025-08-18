Identidad Científica Formoseña: la novedosa beca que busca fortalecer el conocimiento y la innovación en la provincia

A través del Decreto 323/25 firmado por el gobernador Gildo Insfrán, que da nacimiento a la beca doctoral Identidad Científica Formoseña, especialistas en el área desarrollaron concretamente a que contribuye su formación y el sostenimiento de investigadores formoseños.

En diálogo con Agenfor, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, desarrolló que la iniciativa busca impulsar la generación de conocimiento con impacto directo y transferible a los sectores productivos y sociales de la provincia, fortaleciendo la vinculación entre la investigación académica y las necesidades locales. La implementación de esta medida cobra relevancia en un contexto nacional marcado por políticas de ajuste económico, ya que el Gobierno provincial avanza en la inversión en educación, ciencia, tecnología, salud y seguridad.

En este sentido, Orrabalis explicó que la beca buscará incentivar a los jóvenes egresados del nivel superior a realizar un doctorado, incluyendo a quienes provienen de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), institución que posee la infraestructura necesaria para que sus egresados presenten y desarrollen proyectos de tesis.

También señaló que se avanza en la definición del reglamento de la beca, tarea que está a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, autoridad responsable de su aplicación, para garantizar claridad en los requisitos y condiciones de los postulantes. Además, otras instituciones, como el Centro de Informaciones y Transferencias (CIT), el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) y el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, también brindarán espacios para que jóvenes profesionales desarrollen conocimiento, siempre con un enfoque orientado a fines sociales.

Para concluir, Orrabalis enfatizó que la verdadera beneficiaria de esta iniciativa será la comunidad, que recibirá aportes concretos en áreas como producción, salud, educación y otros sectores estratégicos de la provincia.

La apuesta al desarrollo de la ciencia y tecnología

Meses atrás, el gobernador de la provincia Gildo Insfrán firmó el decreto para impulsar la beca doctoral junto a Orrabalis, y al jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira. Allí, el gobernador Insfrán destacó que esta iniciativa tiene "una decisión política" de promover el desarrollo científico y tecnológico con enfoque de inclusión social. Y así contribuirá al proceso de transformación de toda la comunidad, a través de la integración efectiva entre lo público, la ciencia y tecnología y el sector productivo.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el gobernador Gildo Insfrán destacó que desde la provincia continúan impulsando "la investigación y la innovación tecnológica en áreas estratégicas para el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo formoseño". Esto tiene como objetivo "el valor agregado a los bienes y servicios que se producen en toda la Provincia".