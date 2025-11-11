Desde Formosa destacan el rol clave de los Clubes Digitales para el crecimiento en ciencia y tecnología local

En el marco de la final del concurso nacional "Solve For Tomorrow" organizado por Samsung, desde Formosa destacaron el rol clave de los Clubes Digitales para el desarollo en ciencia y tecnología provincial.

En diálogo con Agenfor, el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Carmilo Orrabalis, aseguró que estar en la final es producto del Modelo Formoseño y celebró a los finalistas de Formosa que a fines de noviembre, deberán defender sus trabajos en Buenos Aires.

El Modelo Formoseño como norte para la formación escolar

El funcionario destacó que el reconocimiento es "un logro del Modelo Formoseño", y detalló que se debe a las políticas públicas y de toda la infraestructura dispuesta por el gobierno de Gildo Insfrán sobre los Clubes Digitales que están "a disposición de los niños, las niñas y los jóvenes". Asimismo, informó que ya hay más de 20 Clubes Digitales en toda la provincia.

Sobre los proyectos de los estudiantes formoseños explicó que uno es el de un sistema de alerta temprana que se desarrolló en Pirané, denominado SANDRA. El otro, detalló, es un Tender Inteligente, el cual funciona como un sistema automatizado de control para un secadero de prendas escolares. "Llegar a la final con dos equipos de Formosa, es mérito suficiente que enorgullece al Modelo Formoseño, el cual ofrece tantas posibilidades a los jóvenes", aseveró Orrabalis.

Los proyectos que nacieron en Formosa

Orrabalis destacó que lo importante para resaltar de estos dos proyectos "es que siempre se fomenta desde las políticas públicas", y remarcó la importancia de la "generación de conocimiento, que la ciencia y la tecnología esté al alcance y pensado para un bien y un uso social”.

"Eso es mérito de estos jóvenes y sus facilitares, así como al Gobierno provincial por los recursos que viene invirtiendo en este campo", apuntó el funcionario y describió: "El conocimiento y su democratización, con el acceso a lo digital y la tecnología, son derechos de cuarta generación plasmados en la nueva Constitución Provincial. Se seguirá con el avance en el desarrollo a partir del conocimiento, que se genera de la mano de la experimentación y del uso positivo de la tecnología".

Compromiso del Modelo Formoseño

El concurso fue organizado por la empresa Samsung y en el mes de julio dio comienzo con la la participación de 250 equipos. A la semifinal del certamen llegaron 50 y de esos sólo cinco resultaron finalistas, de los cuales dos son de la provincia de Formosa; uno pertenece a un Club Digital del interior, de la localidad de Pirané, y el otro del Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de la provincia.

Cabe recordar, que el Gobierno formoseño realizó este año la entrega de computadoras portátiles, tablets y kits de robótica con el objetivo de fortalecer los Clubes Digitales, que ya son 20 en la provincia, y potenciar la formación en tecnología para niños, niñas y jóvenes. Esta iniciativa es resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Subsecretaría de Empleo, el Instituto Politécnico y Épica. El propósito fundamental de esta acción es ampliar el acceso a la innovación, garantizando que más niños y adolescentes puedan formarse en programación y robótica dentro de espacios diseñados para impulsar su desarrollo desde edades tempranas.